Girona inspecciona el carrer de la Salle i hi detecta una presència «molt baixa» de paneroles
El carrer havia estat un punt «calent», però la Brigada només hi troba entre tres i cinc exemplars, davant dels prop de 50 d’anys anteriors
El consistori recorda que el manteniment dels trams de clavegueram privat correspon als titulars dels habitatges
La Brigada de Control de Plagues de l’Ajuntament de Girona va inspeccionar dijous el clavegueram del carrer de la Salle després que veïns i comerciants alertessin de la presència de paneroles en habitatges, escales i establiments de la zona. Durant la revisió, els tècnics van localitzar entre tres i cinc exemplars en algunes tapes i van determinar que el grau d’infestació és «molt baix».
L’actuació es va fer per comprovar sobre el terreny l’abast del problema denunciat pels afectats. Segons l’Ajuntament, el carrer de la Salle havia estat històricament un punt «calent» per la presència de paneroles, però la situació actual es troba lluny de la registrada en anys anteriors. En altres inspeccions s’hi havien arribat a trobar prop de 50 exemplars, mentre que aquesta vegada només se n’han detectat entre tres i cinc. Així mateix, el consistori recorda que, al marge de la xarxa pública, també hi ha trams de clavegueram privat, el manteniment dels quals correspon als titulars dels habitatges.
Inspeccions i tractaments al clavegueram
La Brigada de Plagues fa inspeccions preventives del clavegueram a principis d’estiu per detectar la presència d’aquests insectes i determinar si cal actuar. Posteriorment, també revisa els punts on s’han trobat exemplars o s’han rebut avisos de la ciutadania. La freqüència dels tractaments s’adapta al grau d’infestació constatat pels tècnics i a les indicacions dels productes biocides utilitzats.
Al carrer de la Salle ja s’havien fet dues inspeccions aquest estiu, concretament els dies 15 de juliol i 12 d’agost. Durant aquestes revisions només es van observar alguns exemplars de Periplaneta americana, una espècie rogenca d’entre 35 i 50 mil·límetres que acostuma a viure al clavegueram i en ambients humits i que té activitat principalment nocturna.
Els tècnics van aplicar insecticides específics per al clavegueram, amb efecte atraient i de xoc i una persistència estimada d’entre dos i tres mesos. L’Ajuntament assegura que continuarà fent tractaments en funció de l’evolució de la situació. Durant aquest 2026, al consistori li consten dues queixes per paneroles en aquest carrer.
Veïns i comerciants en troben als immobles
La baixa presència detectada al clavegueram públic contrasta amb els testimonis recollits entre residents de la zona. Una de les famílies afectades assegura que durant els últims dies ha trobat desenes de paneroles dins d’un habitatge situat en un sisè pis, malgrat haver instal·lat trampes i protegit amb reixetes les obertures de les canonades.
«Quan vaig arribar a casa de la meva mare, vaig veure que n’hi havia i vaig pensar que era un problema només d’aquí», explicava una de les afectades. Després de parlar amb altres residents, però, va comprovar que també n’havien aparegut en altres pisos i als espais comuns de l’edifici. «M’imagino que és de tot el barri, perquè no és només aquest edifici», assenyalava.
Alguns comerciants del carrer també han detectat insectes als accessos dels seus establiments. El responsable d’un dels negocis explica que aplica sovint productes insecticides i manté diverses trampes repartides pel local. Segons relata, les paneroles apareixen sobretot quan aixeca la persiana al matí i quan tanca al vespre. «Entren del carrer», afirma.
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