Girona reduirà el trànsit a plaça Catalunya abans d'acabar l'any i sosté que contribuirà a pacificar el carrer del Carme
L'alcalde afirma que estudien reduir la velocitat al tram que va des del pont de la Font del Rei fins al de l'Areny
Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar la càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'Hospital, que haurien d'acabar al novembre. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha concretat a l'ACN que les restriccions de pas per la plaça serviran, de retruc, per pacificar el carrer del Carme perquè hi passaran menys vehicles en el tram final. L'alcalde admet que la proposta per transformar el carrer, inclosa a l'acord de mandat, no arribarà a temps, tot i que subratlla que estan dissenyant mesures més a curt termini, com reduir la velocitat al carrer entre el pont de la Font del Rei i el de l'Areny.
Plaça Catalunya començarà a canviar de fesomia abans d'acabar l'any. Un cop acabin les obres de reforma del paviment de la plaça Pompeu Fabra, l'Ajuntament preveu desplegar la nova mobilitat acordada després del procés participatiu amb 42 entitats de la ciutat. Això suposarà restringir el trànsit de pas, instal·lar una càmera de control d'accés a l'entrada des del carrer del Carme i modificar la circulació al vial sud de la plaça.
Salellas situa el canvi passat Fires, un cop enllestides les obres de la plaça Pompeu Fabra: "Ens agradaria que consecutivament, quan acabin aquestes obres, puguem posar en marxa aquesta nova plaça Catalunya o aquesta nova mobilitat".
L'objectiu és començar a recuperar per a altres usos un espai que ara suporta molt trànsit. "Que hi hagi menys trànsit i que els vianants, el transport públic i la mobilitat amb bicicleta guanyin pes", resumeix Salellas. Per a l'alcalde, les restriccions permetran anar "recuperant aquesta plaça per als usos més públics i comunitaris".
La proposta preveu que només puguin continuar travessant la plaça els veïns de la zona, els vehicles autoritzats i les furgonetes i camions de mercaderies. També s'establirà el doble sentit de circulació al vial sud perquè els vehicles procedents del carrer del Carme, Pedreres o Torre Gironella puguin sortir pel passeig del General Mendoza sense haver de fer la volta a la plaça.
El projecte també comportarà eliminar places d'aparcament, tot i que el govern busca alternatives a l'entorn. Salellas assegura que la voluntat és trobar noves ubicacions a prop per a les places que desapareguin i "causar el mínim d'inconvenient possible" als usuaris.
Menys cotxes al carrer del Carme
La reducció del trànsit a plaça Catalunya tindrà efectes més enllà de la mateixa plaça. Salellas calcula que farà baixar "considerablement" el nombre de vehicles que recorren el tram final del carrer del Carme, entre el pont de l'Areny i plaça Catalunya. Una part, explica, l'utilitza actualment com a drecera per travessar el centre i deixarà de fer-ho quan l'accés a la plaça quedi restringit. "Hi haurà un primer tros del carrer del Carme que també viurà una pacificació del trànsit i jo crec que això és una bona notícia", afirma.
L'alcalde admet, però, que el govern no arribarà a executar la transformació integral del carrer que preveia l'acord de mandat. "De moment no tenim una reforma estructural", reconeix. En comptes d'una intervenció global, l'Ajuntament està avançant amb diverses actuacions que, segons Salellas, han de permetre que el Carme sigui "molt més un carrer que no una carretera".
La primera és precisament la reducció de trànsit que comportarà el canvi a plaça Catalunya. La segona és la rehabilitació i ampliació de la passera Cristina Cervià, que uneix el carrer del Carme i el carrer de la Creu, i que serà el pas exclusiu per a vianants.
La tercera actuació se centra en el pont de la Font del Rei. L'Ajuntament treballa en un projecte per millorar-hi el pas de les bicicletes i crear un carril bici més segur que permeti connectar Montilivi i l'Eixample amb el carril del Carme. El govern treballa amb l'objectiu de segregar els diferents usos i alhora mantenir espai per a bicicletes, vianants i cotxes.
A aquestes tres actuacions, l'alcalde n'afegeix una quarta que encara està en estudi. El govern ha demanat a l'àrea de Mobilitat que analitzi canvis en la senyalització al tram del carrer del Carme a l'entorn de la farmàcia per reduir la velocitat dels vehicles. "Tot això entenem que ens ajuda a minoritzar el pes dels cotxes, del trànsit, en aquesta zona de la ciutat", afirma.
La tercera fase del carrer de la Creu, el 2027
El tercer eix és el carrer de la Creu. L'Ajuntament ja n'ha completat les dues primeres fases de reforma i deixa per al 2027 l'últim tram, el que queda més al sud en direcció a la carretera de Barcelona. Salellas admet que és "segurament el tram més complex" perquè inclou "definir" i "repensar com han de ser les illes al voltant de l'escola Masmitjà, i situa l'actuació durant l'any que ve.
Salellas recorda que la transformació del carrer va ser un dels debats de les municipals del 2023 després que les actuacions del govern anterior generessin crítiques de veïns i comerciants. El govern va impulsar després un procés participatiu que va acabar amb una proposta "consensuada".
Amb la segona fase acabada, l'alcalde sosté que el carrer "ha guanyat en pacificació" i en espai per als veïns. L'horitzó, afirma, és continuar traient pes al trànsit perquè el carrer de la Creu es converteixi progressivament en "un espai molt més semblant a una Rambla que no a un carrer amb alta densitat de trànsit".
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