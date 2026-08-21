Indignació entre els comerciants per les obres del carril bici de Salt: "He perdut 8.000 euros de facturació"
La Federació de Comerciants reclama explicacions i compensacions i tem que els treballs s’allarguin més del previst
L’Ajuntament lamenta les molèsties, assegura que accelerarà els treballs i rebutja les crítiques al projecte
Júlia Bagué
Els comerços afectats per les obres dels carrils bici del passeig de Marquès de Camps i dels carrers de Francesc Macià i Doctor Castany reclamen explicacions i una compensació per danys i perjudicis a l’Ajuntament de Salt. El consistori ha admès errors en el projecte, que inicialment es preveia enllestir entre finals d’octubre i principis de novembre. Arran de les modificacions que caldrà fer, però, els comerciants temen que els treballs s’allarguin encara més. L’Ajuntament parla en un comunicat que va fer arribar als veïns d’unes «incongruències tècniques» que afectaran els terminis i el cost final de les obres i que poden agreujar les molèsties als locals més propers.
L’Ajuntament, per la seva banda, lamenta les afectacions que el retard pot provocar als negocis i assegura que la reforma del projecte s’executarà «tan ràpidament com sigui possible» per minimitzar-les. Tot i això, rebutja les crítiques perquè defensa un nou model de mobilitat sostenible i considera que els nous carrils bici permetran connectar millor el municipi.
El president de la Federació de Comerciants de Salt, Antonio Rodríguez, assegura que «ja fa temps que reclamem millores a l’Ajuntament, com el Pla d’Usos, però no se’ns escolta». Juntament amb l’Associació de Veïns de la Massana, amb qui treballen colze a colze, ja han presentat diverses instàncies per denunciar que el projecte del carril bici «ha afectat l’activitat comercial», tant per les molèsties de les obres com per la supressió de places d’aparcament i d’illes de contenidors. Rodríguez considera «deficient» la resposta que han rebut del consistori.
"He perdut 8.000 euros de facturació en un mes i mig"
El propietari del restaurant La Marquesa, al carrer Marquès de Camps, Albert Darnés, calcula que durant el mes i mig que fa que duren les obres ha perdut al voltant de 8.000 euros de facturació. Expressa la seva frustració per la «mala gestió de l’Ajuntament», a qui responsabilitza dels errors en l’execució del projecte i de l’allargament de les afectacions. També lamenta que els treballs es reprenguessin en una data especialment sensible per als negocis: «Van decidir reprendre les obres el primer dia de la Festa Major de Salt».
Detecció d’errors
Quan el carril que passa per davant del seu negoci ja estava pràcticament acabat, Darnés va detectar «errors greus en l’execució». Seguidament, va presentar una instància a l’Ajuntament, que va aturar els treballs per revisar i, finalment, refer el projecte. A causa d’un pendent molt pronunciat de la calçada, quan plovia s’inundava la vorera i l’aigua amenaçava els accessos als locals i habitatges. El restaurador també va detectar problemes als accessos al carril i en l’amplada del pas per als vehicles. «Per allà no hi hagués passat un camió de bombers», assegura Darnés. Tot i haver-se reunit personalment amb l’alcaldessa i haver presentat contrapropostes i projectes alternatius, afirma que «han tirat pel dret i no han volgut escoltar-nos».
La Rostisseria El Paratge, al carrer Francesc Macià, és un altre dels comerços que s’oposa al projecte municipal. El seu propietari, Paco García, expressa la seva preocupació per l’eliminació de nombroses places d’aparcament. «Els clients no tenen on deixar el cotxe i ho hem notat», explica. També assenyala que la situació «dificulta molt la càrrega i descàrrega» dels proveïdors. L’Ajuntament ha informat que les afectacions en aquest tram duraran fins a l’octubre, però García està convençut que els treballs «s’allargaran molt més, fins a Nadal com a mínim».
Retards en les obres
El 26 de maig, un tècnic de l’Ajuntament va comunicar a Fei Huang, propietari de la cafeteria Carihuela, al carrer Marquès de Camps, que havia de retirar la terrassa perquè estava previst que comencessin les obres del carril bici. Seguidament, va desmuntar tota la tarima exterior i en va assumir els costos. Huang assegura que sempre ha estat comprensiu amb les mesures perquè és conscient que «quan hi ha canvis importants, sempre hi ha algú que surt perjudicat». Les obres havien de començar a principis de juliol i va decidir tancar el local aprofitant aquestes dates. En tornar, es va assabentar a través de la premsa i dels veïns que els treballs s’havien endarrerit i dels motius del retard. El propietari reclama una explicació a l’Ajuntament, ja que «per aquest estiu ja hem donat per perduda la terrassa» i els ingressos que comporta.
«Obres innecessàries»
Els comerciants i la Federació coincideixen que «es tracta d’una obra innecessària». Darnés considera que Marquès de Camps no era un carrer adequat per construir-hi un carril bici, sobretot si «no hi ha cap aparcament dissuasiu» a prop. En aquesta mateixa línia, Rodríguez qüestiona que el projecte compensi el cost que, segons sosté, està tenint per al comerç local. «Ens trinxen una àrea comercial clau de Salt i ens eliminen aparcaments i contenidors necessaris», conclou.
No tothom, però, està en contra del projecte. Mou-te en Bici defensa els nous carrils bici i considera que «cal restar espai al vehicle privat» per transformar la mobilitat de Salt. L’entitat sosté que el municipi comença a desplegar la seva xarxa ciclista després de molts anys sense construir cap tram nou i recorda que, malgrat que bona part dels desplaçaments es fan a peu, amb autobús o amb bicicleta, entre un 60% i un 80% de l’espai públic està destinat a la circulació o l’estacionament de vehicles privats.
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