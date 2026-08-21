El PP reclama al Parlament que Girona recuperi la seu de l’examen MIR
La formació popular declara que la situació suposa un desavantatge per als estudiants i demana el suport de la Generalitat per tornar a situar a la ciutat com a centre de les proves
El Partit Popular de Catalunya reclama al Parlament una proposta de resolució perquè Girona recuperi la seu de les proves d’accés a la Formació Sanitària Especialitzada (FSE), entre les quals hi ha l’examen MIR. La iniciativa arriba després que el Ministeri de Sanitat eliminés Girona com a seu en convocatòries anteriors. El PP demana que la demarcació torni a acollir les proves a partir de la pròxima convocatòria.
La proposta ha estat registrada pel diputat i portaveu del PP a la Comissió de Salut, Hugo Manchón, juntament amb el diputat per Girona Jaume Veray. El text insta el Govern de la Generalitat a reclamar formalment al Govern espanyol i al Ministeri de Sanitat la recuperació de Girona com a seu.
El PP denuncia una manca d’igualtat territorial
Manchón ha assenyalat que "no té cap sentit que els aspirants de Girona s’hagin de desplaçar a altres províncies per fer un examen determinant per al seu futur professional". També recorda que en la convocatòria de 2026 s’han recuperat diverses seus que havien estat eliminades anteriorment, mentre que Girona continua sense formar part del mapa de localitzacions. "Si s’han recuperat altres seus, no hi ha cap raó per continuar deixant Girona fora", ha defensat Manchón. Segons el portaveu popular, la qüestió afecta la "igualtat d’oportunitats" dels aspirants i la necessitat de facilitar-los l’accés a "un dels exàmens més importants de la seva vida".
Per la seva banda, el diputat per Girona Jaume Veray ha reivindicat la recuperació de la seu com una qüestió d’equitat territorial. "Viure a Girona no pot significar haver d’assumir més desplaçaments, més despeses i més dificultats per afrontar un examen decisiu", ha assenyalat. Veray considera que garantir la igualtat d’oportunitats també implica evitar que el lloc de residència suposi "un desavantatge" per als candidats.
El PP vincula aquesta reivindicació amb els problemes que, segons la formació, s’han produït al voltant de les proves de Formació Sanitària Especialitzada durant els darrers mesos. "Els opositors al MIR han patit retards, incidències, recursos, opacitat i manca de respostes. Un autèntic caos pel qual la ministra de Sanitat no va assumir cap responsabilitat", ha denunciat Manchón. El portaveu popular ha advertit, però, que la recuperació de Girona com a seu és només una de les qüestions pendents en l’àmbit de la formació dels futurs especialistes. "Avui parlem d’equitat territorial i de posar facilitats per fer l’examen, però queda molt per resoldre, des de la precarietat retributiva dels residents fins al deteriorament de les seves condicions de formació", ha afegit. En aquest sentit, Manchón ha reclamat a les administracions que facilitin la incorporació de nous professionals al sistema sanitari. "Si necessitem més metges i professionals sanitaris, les administracions haurien de començar per cuidar i facilitar el camí a aquells que volen incorporar-se al sistema sanitari, en lloc d’afegir-los obstacles", ha conclòs.
El Grup Parlamentari Popular al Congrés ja ha presentat una proposició no de llei per reclamar al Govern d’Espanya la restitució de Girona com a seu. Amb la proposta registrada ara al Parlament, el PP vol que el Govern de la Generalitat se sumi a la reivindicació i reclami al Ministeri de Sanitat que Girona torni a acollir les proves en la pròxima convocatòria.
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