Refugis per a la calor i la soledat a Girona
Els espais cívics del Mercadal i l’Eixample mantenen viva l’activitat comunitària durant l’agost amb jocs, lectura i xerrades obertes a tothom
Una partida de Rummikub, una conversa o un cafè compartit poden ajudar a fer més suportables les tardes d’agost. Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Girona manté oberts dos refugis climàtics dinamitzats perquè la ciutadania disposi d’espais frescos on protegir-se de les altes temperatures, però també on relacionar-se i participar en diferents activitats. Els equipaments habilitats són l’Espai Cívic Mercadal, situat a la plaça de Jordi de Sant Jordi, i el Local Social Eixample, al número 21 del carrer de Josep Maluquer i Salvador. El primer obre de dilluns a dijous, de cinc de la tarda a vuit del vespre, mentre que el segon ho fa de dilluns a dimecres en el mateix horari.
«Aquest és el segon any que obrim els espais dels centres cívics com a refugis climàtics durant el mes d’agost», explica la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez. La iniciativa està pensada especialment per a les persones grans, un dels col·lectius més vulnerables davant les temperatures elevades, però els equipaments estan oberts a tota la població. «L’objectiu és que a l’agost pugui continuar la vida comunitària», remarca Martínez. Durant aquestes setmanes, bona part de les activitats habituals dels centres cívics s’aturen, de manera que l’obertura dels dos locals permet mantenir punts de trobada als barris.
Més que climatització
Els refugis disposen d’espais de lectura i ofereixen jocs de taula, xerrades i altres propostes. José Ruiz, dinamitzador dels equipaments, explica que les activitats d’oci, com les partides de Rummikub, ajuden a reunir els assistents i a generar relacions entre ells. «No només és un espai per protegir-se de la calor, sinó també un lloc on els usuaris es poden reunir, parlar de les seves coses i fer xarxa comunitària», assenyala Ruiz. Els voluntaris de la Creu Roja també col·laboren en el funcionament dels refugis, tant donant suport als dinamitzadors com organitzant activitats puntuals. Entre altres serveis, ofereixen als assistents la possibilitat de prendre’s la pressió arterial.
Els usuaris valoren especialment poder passar les hores de més calor en un entorn fresc i acompanyats. Pedro Luis López destaca, en un vídeo difós per l'Ajuntament, que aquests espais els proporcionen «una mica de suport per no passar tanta calor» i els permeten estar més frescos, prendre un cafè i compartir una estona amb altres persones. Rosa Canadell també es mostra satisfeta amb la iniciativa i amb les activitats que s’hi organitzen. «Estic encantada perquè cada tarda venen els voluntaris de la Creu Roja, ens obren les portes, ens entretenen amb el Rummikub i ens ho passem la mar de bé», explica.D’aquesta manera, els refugis no només ofereixen un espai fresc durant les tardes més caloroses, sinó que també es converteixen en un punt de trobada per als veïns durant l’agost.
Més de 80 refugis climàtics
En total, Girona ha activat aquest estiu més de 80 refugis climàtics, que estan operatius des del juny fins a finals d’agost. La xarxa està formada per més de 60 espais interiors i una vintena d’exteriors repartits pels diferents barris de la ciutat. Entre aquests punts hi ha equipaments municipals, biblioteques, museus, centres educatius, comerços de proximitat, entitats socials, parcs i itineraris naturals.
Enguany s’han incorporat a la xarxa el Servei d’Atenció a les Persones Grans i Dependències (SAGGID), el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), la sala d’espera de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre (OAMR), L’Estació Espai Jove i el CaixaForum Girona, a més de nous establiments privats. També en formen part les cinc biblioteques municipals i les biblioteques de la Universitat de Girona dels campus de Montilivi i del Barri Vell.
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