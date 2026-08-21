Vandalitzen amb pintades LGTBI-fòbiques un banc del parc Jordi Vilamitjana de Girona
Les entitats del col·lectiu el repintaran aquest dissabte i reivindiquen una resposta «unida i ferma» davant els missatges d’odi
Un dels bancs decorats amb els colors de l’arc de Sant Martí del parc Jordi Vilamitjana de Girona va aparèixer el 10 d’agost amb diverses pintades LGTBI-fòbiques. Entre els missatges escrits hi havia l’expressió «putos marikones». Les entitats LGTBI+ de la ciutat han condemnat els fets i repintaran els bancs aquest dissabte, 22 d’agost, a les deu del matí. Les associacions rebutgen que l’acció es consideri una simple bretolada i alerten que restar importància a aquesta mena de missatges contribueix a normalitzar l’odi contra el col·lectiu. «Nosaltres entenem com es cova l’ou del feixisme perquè al final esclati», manifesten.
«Cap agressió sense resposta»
La repintada està impulsada per les entitats agrupades en L’Espai LGTBI de Girona: el Grup de Lesbianes de Girona, Famílies LGTBI, l’Associació Trans* i el Front d’Alliberament Gai de Catalunya. Amb el lema «Cap agressió sense resposta», reivindiquen una actuació conjunta i ferma davant les amenaces, els insults i les agressions.
«Per cada insult, missatge d’odi o agressió respondrem de forma unida i amb fermesa. Si vandalitzen un banc, el tornarem a pintar, i si hi ha una agressió, la denunciarem públicament sortint als carrers», assenyalen les entitats. El col·lectiu també recorda l’agressió denunciada la setmana passada contra un jove al Barri Vell de Girona i un atac contra cinc noies de 14 anys durant les festes de Benialí, a la Vall de Gallinera, a Alacant.
Condemna veïnal
Les associacions de veïns de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia, així com la plataforma en defensa del parc Jordi Vilamitjana, han condemnat les pintades i han assegurat que els barris no toleraran aquesta mena d’accions. Les entitats LGTBI+ afirmen que continuaran fent-se visibles i defensant uns drets que recorden que «no són cap altra cosa que drets humans». També agraeixen el suport rebut per part del teixit associatiu i de la societat civil gironina.
Subscriu-te per seguir llegint
- Denuncien el propietari d'una masia i una constructora de Bescanó per abocar 64 tones de runa en una bassa de reg
- Platja d’Aro planteja redistribuir el turisme després de registrar 43.495 vehicles entrants durant el cap de setmana
- Un jardí de ratafia neix de la col·laboració veïnal i l'empenta de dos americans a Girona
- Veïns i comerciants de l’Eixample de Girona alerten d’una proliferació de paneroles
- Hisenda et vigila si ingresses o treus diners del caixer d’aquesta manera
- Aquesta és la localitat gironina on es va gestar el fitxatge de Rodri pel Barça
- El 2027 la jubilació anticipada voluntària serà a partir dels 63 anys amb més de 38,5 anys cotitzats
- Unió de Pagesos proposa les abelles com a solució natural per recuperar la vegetació després dels grans incendis forestals