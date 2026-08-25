Denuncien que el polèmic aparcament de Sant Martí Vell s’ha encarit prop d’un 75%
Som Poble (CUP) registra 63 signatures per aturar el projecte, situat al costat del restaurant de la família de l’alcalde, i reclama una consulta popular
Som Poble denuncia que el pressupost del nou aparcament municipal de Sant Martí Vell ha passat dels poc més de 200.000 euros previstos inicialment als 352.204,23 euros. La formació, vinculada a la CUP, sosté que aquest increment de prop d’un 75% reforça la necessitat que els veïns decideixin si cal executar un projecte que està previst al costat d’un restaurant de la família de l’alcalde, Robert Vilà (ERC).Els regidors de Som Poble, Ramón Rocher i Sílvia Martínez, han registrat a l’Ajuntament un document amb 63 signatures de veïns, en un municipi de 270 habitants, que demanen que s’aturi l’actuació pel seu impacte econòmic i urbanístic i que es convoqui una consulta popular.
Un decret signat al juliol
La nova valoració econòmica figura en el decret d’aprovació inicial del projecte, signat per l’alcalde el 30 de juliol. Som Poble critica que el govern municipal impulsés el tràmit en ple estiu i assegura que els regidors de l’oposició tampoc en van ser informats. La formació considera que l’executiu local intenta tirar endavant el projecte «d’amagat de la ciutadania» i aprofitant una època en què molts veïns són de vacances. També recorda que la construcció de l’aparcament no figurava en el programa electoral del govern municipal.
Els signants defensen que les actuacions urbanístiques amb un impacte important sobre el municipi han de comptar amb «la màxima informació, transparència i participació ciutadana». Per aquest motiu, reclamen que els habitants puguin pronunciar-se sobre la necessitat del projecte i les prioritats d’inversió del poble.
Una ubicació qüestionada
L’aparcament figura en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) des del 2011. Som Poble ja s’havia oposat a l’expropiació forçosa dels terrenys perquè considera que la ubicació escollida beneficia principalment el restaurant de la família de l’alcalde i no respon a una necessitat prioritària del conjunt del municipi.
En resposta a les crítiques anteriors, l’Ajuntament va defensar que l’aparcament donarà servei al conjunt de Sant Martí Vell i va recordar que l’actuació figura en el POUM des del 2011. El govern municipal també va explicar que havia esperat a obtenir una subvenció de la Generalitat per impulsar el projecte i va assegurar que els 200.000 euros previstos inicialment no els hauria d’assumir el consistori. En aquesta ocasió, aquest diari ha intentat contactar amb l’Ajuntament per conèixer la seva valoració de la denuncia sobre l’augment del pressupost fins als 352.204 euros sense obtenir resposta.
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