Noves actuacions per al futur institut Ermessenda de Girona: extrauran l’aigua del soterrani i netejaran l’edifici
Educació també ha tapiat els accessos, hi ha instal·lat tanques i ha posat en funcionament una alarma per evitar noves ocupacions
El Departament d’Educació i Formació Professional prepara noves actuacions a l’antiga fàbrica Simon de Girona després del desallotjament de les persones sense llar que ocupaven l’edifici. «Els passos següents seran l’extracció de l’aigua del soterrani i la neteja de tots els espais», expliquen fonts d’Educació. L’immoble, situat al carrer Barcelona, s’ha de convertir en el futur institut Comtessa Ermessenda.
El Departament també ha adoptat diferents mesures per protegir l’edifici després de rebre’n la possessió. «S’han tapiat accessos i s’han posat tanques i també hi ha en funcionament una alarma», detallen les mateixes fonts. D’aquesta manera, la Generalitat ha començat a actuar a les instal·lacions abans de la redacció del projecte de rehabilitació i de l’inici de les obres del futur centre educatiu.
L’Ajuntament de Girona va lliurar l’edifici a la Generalitat el passat 6 d’agost, després de completar el desallotjament de la nau. Un dispositiu format per agents de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra, acompanyats per professionals dels Serveis Socials municipals, va trobar unes 25 persones a l’interior de les instal·lacions. El consistori disposava d’una autorització judicial per executar el desallotjament i tenia fins al 8 d’agost per completar el procediment. A finals de maig havia acabat el termini que s’havia concedit perquè les persones que ocupaven l’antiga fàbrica poguessin marxar voluntàriament, després de la publicació del requeriment al Butlletí Oficial de l’Estat.
Mesures per protegir l’edifici
El mateix dia del desallotjament, diferents operaris ja van començar a tapiar els accessos. L’alcaldessa en funcions en aquell moment, Sílvia Aliu, va explicar aleshores que el consistori havia entregat les claus al director dels serveis territorials d’Educació i que, a partir d’aquell moment, correspondria al Departament prendre les mesures necessàries sobre l’immoble. Aliu també va assenyalar que qualsevol eventual dispositiu de vigilància correspondria als Mossos d’Esquadra. Educació confirma ara que, a banda del tapiat de les entrades i la instal·lació de tanques, l’edifici ja disposa d’una alarma en funcionament.
Una vegada adoptades aquestes mesures, les pròximes intervencions se centraran en l’interior de la fàbrica. El Departament haurà de retirar l’aigua acumulada al soterrani i netejar el conjunt de les instal·lacions. L’edifici feia anys que estava abandonat i en desús, una situació que havia comportat la degradació progressiva dels diferents espais.
Aquestes actuacions formen part dels treballs inicials de condicionament previstos abans de redactar el projecte de rehabilitació. El director dels serveis territorials d’Educació i Formació Professional a Girona, Miquel Marcé, va explicar després del desallotjament que l’inici de les obres està previst d’aquí a dos anys. Abans, però, caldrà completar aquestes primeres intervencions i definir el projecte que ha de transformar l’antiga fàbrica en un centre educatiu.
Capacitat per a 690 alumnes
El futur institut Comtessa Ermessenda forma part de la transformació de l’entrada sud de Girona. El desenvolupament d’aquest sector inclou la creació d’una nova zona amb habitatges, espais verds i una major dotació d’equipaments al voltant del carrer Barcelona.
Les futures instal·lacions educatives tindran capacitat per a 690 alumnes i està previst que acullin estudis d’ESO, batxillerat i formació per a persones adultes. Aliu va definir el projecte com un equipament «molt esperat» per la ciutat i va destacar que serà clau tant per a l’entrada sud com per al desenvolupament del carrer Barcelona.
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