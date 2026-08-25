La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
L'establiment liquida les existències i fonts de la botiga expliquen que el tancament respon al cessament de l’activitat de l’empresa
La sabateria Giralt de la Rambla de la Llibertat de Girona abaixarà la persiana definitivament en els pròxims dies. L’establiment, situat al número 22 d’aquesta emblemàtica via comercial, es troba en plena liquidació d’existències i fonts del comerç expliquen que el tancament no afecta només el punt de venda gironí, sinó que respon al cessament de l’activitat de l’empresa.
Aquest matí, els aparadors i l’interior del comerç estaven plens de cartells que anunciaven “liquidació”, “tot al 50%” i “últims dies”, un reclam que ha atret nombrosos clients a l'interior de l'establiment. Encara, però, no han concretat una data exacta de tancament.
Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb l'empresa, però no ha obtingut resposta. Giralt és una empresa familiar amb més de nou dècades d’història, que va obrir la seva primera botiga l’any 1948 al carrer de la Parellada de Vilafranca del Penedès. Actualment, comptava amb vuit establiments al conjunt de Catalunya. A més de Girona, disposava d'establiments al Vendrell, Vilafranca del Penedès, Vic, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Sitges i Granollers.
El tancament de Giralt suposa la desaparició d’un altre establiment comercial a la Rambla de la Llibertat.
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