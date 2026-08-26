Girona té prop de 800 gats que viuen al carrer en 78 colònies
L'Ajuntament posa en marxa un nou programa de gestió per "garantir la convivència" i establir com s'han de censar, esterilitzar, identificar i atendre sanitàriament els animals
L'Ajuntament de Girona té detectats 800 gats que viuen al carrer en 78 colònies a la ciutat. D'aquests, 740 estan esterilitzats, el que suposa el 93% del total. El consistori ha aprovat el Programa de Gestió de Colònies Felines de gats comunitaris. Es tracta d'un document que permetrà regular la cura dels animals i, a més, fixa protocols per prevenir conflictes, actuar davant d'emergències i minimitzar possibles afectacions sobre la biodiversitat. Aquest programa estableix com cal censar, censar, esterilitzar, identificar i atendre sanitàriament i de forma segura els gats que hi ha als carrers de la ciutat. D'aquesta manera l'Ajuntament de Girona "consolida" una trajectòria de treball que va iniciar l'any 2007.
El nou programa consolida un model de gestió de col·laboració que es basa en tres eixos. D'una banda, la planificació i coordinació municipal i que es combina amb l'execució operativa —a càrrec principalment de persones voluntàries cuidadores i entitats acreditades— i el suport veterinari, que garanteix el control sanitari i l'aplicació del mètode CERR. En aquest sentit, aquest model es fonamenta en el conveni de col·laboració vigent des del 2021 entre la Federació Xarxa Gatera de Girona, el Col·legi de Veterinaris de Girona i l'Ajuntament de Girona. Cal recordar que el mes de gener passat es va aprovar una pròrroga d'aquest acord.
El protocol que s'aplicarà a partir d'ara es regeix per principis com el benestar animal. Així, contempla la dignificació de les colònies i de la tasca de les persones que en tenen cura, una gestió ètica i no lesiva, el respecte al territori dels gats comunitaris, i la prevenció de conflictes per millorar la convivència amb el veïnat. A més, la retirada o eliminació dels animals no s’utilitza com a sistema general de control i només es preveuen desplaçaments o reubicacions en els supòsits excepcionals establerts legalment, amb avaluació prèvia i supervisió veterinària.
A la pràctica, el programa permet disposar d'un cens actualitzat de les colònies i dels animals, planificar les esterilitzacions, registrar i fer el seguiment sanitari dels gats, atendre els animals malalts o ferits i actuar davant d’urgències i alhora estableix criteris comuns d'alimentació, higiene i manteniment dels espais.
El programa que s'ha aprovat detalla també els protocols i criteris d'actuació davant de situacions concretes com ara la detecció de nous individus i de gates gestants, els gats malalts o ferits, les urgències veterinàries i la retirada per a acollida i adopció dels gats sociables i dels cadells en edat de socialització. També detalla com actuar davant de la presència de gats en propietats privades, les obres que puguin afectar una colònia, les inclemències meteorològiques i altres situacions d’emergència. Alhora, regula els drets i les obligacions de les persones cuidadores, degudament formades i acreditades i integrades a l’Associació Gats de Girona.
En les zones ambientalment sensibles, la geolocalització de les colònies es creua amb els espais de la Xarxa Natura 2000 i del Pla d’Espais d’Interès Natural. Si es detecta una possible afectació sobre altres espècies, el Programa preveu una avaluació específica i l’aplicació de mesures per evitar-la o reduir-la, compatibilitzant el benestar dels gats amb la protecció de la fauna i la biodiversitat.
L’Ajuntament impulsarà campanyes d’informació i sensibilització adreçades a la ciutadania per donar a conèixer el programa i fomentar la tinença responsable dels gats domèstics. L’objectiu és combatre la manca d’identificació amb microxip, a més de fomentar l’esterilització i el control d’accés a l’exterior, que són les causes principals d’entrada de nous gats a les colònies, sigui per pèrdues, ventrades incontrolades o abandonaments de cadells.
Finalment, també s’informarà que només les persones acreditades poden alimentar els gats comunitaris i que els gats domèstics s’han d’identificar, esterilitzar i mantenir sota control per evitar pèrdues i noves incorporacions a les colònies.
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