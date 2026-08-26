La calor buida els parcs infantils de Girona: "Els tobogans són un forn"
Famílies de diferents barris reclamen més ombra i espais naturalitzats i alerten de problemes de brutícia i seguretat a les zones de joc
A les onze del matí, el parc dels Jardins de la Devesa és ple de famílies amb nens. Entremig d'edificis, diversos metres més enllà, els gronxadors i tobogans de la plaça Josep Pla estan deserts. La diferència entre l'un i l'altre és l'ombra, un element indispensable perquè els parcs infantils puguin complir la seva funció. Els nuclis familiars de la ciutat reclamen espais "més naturalitzats, cuidats i segurs pels nens", preparats per les altes temperatures de l'estiu.
Les superfícies metàl·liques o de plàstic dels equipaments infantils poden arribar als 60 graus si s'exposen durant diverses hores al sol. Amb les darreres onades de calor, la manca d'ombra ha fet que alguns d'aquests espais siguin impracticables durant bona part del dia. Tal com relata Tina Chaikina, aquest estiu el seu fill de tres anys "no ha pogut aprofitar el parc". Les hores de més calor les ha passat a casa, i a molts parcs "només s'hi pot estar a partir de les vuit del vespre, que és quan la mainada comença a anar a dormir". Aquest dilluns s'ha traslladat fins al barri de la Devesa per trobar un parc on poder estar sense patir la calor, ja que en alguns "els tobogans són un forn".
La densa coberta d'arbres de la Devesa converteix el parc en un gran espai d'ombra, amb unes condicions tèrmiques més favorables que les de les àrees infantils exposades directament al sol. Ariadna Soler ha portat el seu fill de tres anys al parc infantil dels jardins de la Devesa perquè assegura que "és dels pocs on s'hi està bé". El que li queda més a prop de casa, a la plaça del Pou Rodó, l'evita perquè "hi toca el sol directe i és poc estimulant". El de la plaça Josep Pla "és un dels preferits del meu fill, però a certes hores no s'hi pot estar". Eugènia Pascual, mare d'un nen de vuit anys, detecta la mateixa problemàtica al parc central, prop de casa seva, on la poca ombra que hi ha "sol estar ocupada per adults".
Pepe Muñoz afirma que la majoria de parcs de la zona dels Químics, on porta el seu fill de cinc anys, tenen ombra, però veu clarament la diferència entre els rodejats d'arbres i els que no: "Els parcs a ple sol estan completament buits". Lamenta el desaprofitament d'aquestes zones de joc, ja que assegura que "les instal·lacions estan bé i agraden als nanos".
El cautxú a debat
A partir d'aquest setembre, l'Ajuntament de Girona renovarà el paviment de cautxú dels dos parcs infantils de plaça Europa i del carrer de Santiago Sobrequés. Segons el regidor de Mobilitat i Espai Públic, Isaac Sànchez, aquestes actuacions garanteixen la seguretat de les zones de joc infantil, i es troben sota la normativa europea de seguretat i salubritat. Alguns pares, però, qüestionen l'ús d'aquest material i alerten dels seus possibles inconvenients, mentre que d'altres en defensen la instal·lació per la protecció que ofereix davant les caigudes.
Soler assegura que prefereix els "parcs naturalitzats com el de la Devesa", on el mobiliari és més vell però més integrat amb l'entorn i acollidor. Es mostra ferma contra els paviments de cautxú, no només perquè assegura que acumulen molta escalfor, sinó perquè "és un crim ecològic i per la salut dels infants". Muñoz, en canvi, creu que la instal·lació de cautxú és "indispensable perquè els nanos juguin lliurement sense arribar cada dia amb rascades als genolls", però alerta que, sense un bon manteniment, "poden acabar generant problemes".
Voltes de reconeixement
Per a moltes famílies, els parcs infantils són una de les poques opcions de lleure per als seus fills: "Els espais de joc climatitzats són de pagament, i a la biblioteca no s'esbargeixen", explica Chaikina. Denuncia que molts parcs infantils, a part de les altes temperatures, pateixen un problema de salubritat i seguretat. Sovint s'ha trobat excrements i orina de gos dins els recintes de joc, i recorda que els nens "descobreixen el món portant-se coses a la boca".
En aquesta mateixa línia, Muñoz declara que "alguns parcs s'han convertit en pipicans". Relata que alguns amos aprofiten els tancats de les zones infantils per deslligar les seves mascotes "i així despreocupar-se'n". A les nits, alguns parcs també es converteixen en punts de reunió de joves i adults que, segons el pare, "l'endemà són plens de llaunes i burilles". Davant d'aquestes incidències, ell i la seva dona han implementat les "voltes prèvies de reconeixement": abans de deixar que el seu fill jugui lliurement, inspeccionen l'espai a la recerca de vidres, llaunes o altres possibles perills.
Entre les inquietuds que expressen algunes famílies hi ha també la presència de persones que pernocten en determinats parcs o a les seves proximitats. Els pares consultats mostren preocupació per la salubritat i l'estat d'aquests espais i consideren que les zones infantils haurien d'estar destinades, principalment, al joc i al lleure dels infants. Pascual assegura haver percebut en els darrers temps un augment del consum d'alcohol als carrers i als parcs de la ciutat. "El que fa por és que els consumidors solen ser gent imprevisible", afirma.
El nou parc
El nou parc infantil i inclusiu de la zona dels Químics serà una realitat a partir de l'any que ve. Tal com anunciava l'alcalde de Girona Lluc Salellas, serà el parc "més important i gran que s'haurà fet a la ciutat en els últims anys", sobre una superfície de 13.069 metres quadrats.
Els pares de la zona, com Pepe Muñoz, esperen amb ganes poder estrenar-lo amb els seus fills. "Té pinta que serà espectacular, un lloc ideal per portar els nens a les tardes a esbargir-se", afirma. L'Ajuntament preveu que famílies d'altres punts de la ciutat també s'hi desplacin i que el nou equipament esdevingui un "espai referencial" per al joc i el lleure infantil.
Contra la calor
Davant l'augment de les temperatures, algunes ciutats han començat a replantejar el disseny dels espais de joc. La ciutat de Barcelona ja compta des d'aquest 2026 amb 18 àrees de jocs d'aigua, repartits en nou districtes. L'objectiu és que els infants puguin jugar i refrescar-se durant l'estiu en espais públics. Per fer-ne un ús responsable i evitar el malbaratament d'aigua, compten amb un polsador per activar-los.
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