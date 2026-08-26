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Desmantellen un tancat clandestí amb set galls destinats presumptament a baralles a Girona

La Policia Municipal i els Mossos van comissar quatre exemplars adults i tres cries i investiguen qui n’és el propietari

Una imatge de l'actuació policial

Una imatge de l'actuació policial / Ajuntament de Girona

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra van desmantellar aquest dimarts un tancat il·legal situat en una zona boscosa de Girona Est, on hi havia quatre galls adults i tres cries. Els primers indicis apunten que els animals podrien estar destinats a baralles de galls, una pràctica prohibida.

Durant l’operatiu, els agents van comissar els set animals i van retirar les gàbies de fusta, les tanques perimetrals i la resta d’estructures que formaven el recinte. En l’actuació van participar les unitats ARRO i de Seguretat Ciutadana dels Mossos, així com personal municipal de serveis ambientals.

Els galls han quedat sota la tutela de l’Ajuntament i es mantenen en observació veterinària mentre avancen les diligències policials. La policia ha obert una investigació per identificar-ne els propietaris i aclarir l’ús que es volia donar als animals.

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El dispositiu es va organitzar després que, el passat 21 d’agost, una patrulla de proximitat de la Policia Municipal localitzés el tancat en aquesta mateixa zona. Els agents hi van trobar un recinte enreixat amb diverses gàbies de fusta i els set galls. A partir de la troballa, el cos municipal va coordinar amb els Mossos i diversos serveis de l’Ajuntament l’actuació per retirar els animals i desmuntar les instal·lacions.

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