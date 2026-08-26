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Rescaten un ciclista de 71 anys amb una branca clavada a la cama a Quart

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, una d’elles amb helicòpter de rescat

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu

Un helicòpter de Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

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Àfrica Benavente Domezain

Àfrica Benavente Domezain

Quart

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí un ciclista de setanta-un anys que havia patit un accident mentre feia la ruta entre Mas Montal i Mas Marcot, al terme de Quart. L’avís s’ha rebut pocs minuts abans de les deu.

L’home ha quedat ferit després que una branca se li hagi clavat a la cama. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions, una de les quals l’helicòpter de rescat, que també compta amb personal mèdic.

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Els efectius han estabilitzat el ciclista i li han fet una primera atenció abans de preparar-ne l’evacuació. Un cop completat el rescat, estava previst traslladar-lo a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

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