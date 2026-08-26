Rescaten un ciclista de 71 anys amb una branca clavada a la cama a Quart
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, una d’elles amb helicòpter de rescat
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Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimecres al matí un ciclista de setanta-un anys que havia patit un accident mentre feia la ruta entre Mas Montal i Mas Marcot, al terme de Quart. L’avís s’ha rebut pocs minuts abans de les deu.
L’home ha quedat ferit després que una branca se li hagi clavat a la cama. Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions, una de les quals l’helicòpter de rescat, que també compta amb personal mèdic.
Els efectius han estabilitzat el ciclista i li han fet una primera atenció abans de preparar-ne l’evacuació. Un cop completat el rescat, estava previst traslladar-lo a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
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