Salellas veu una "injustícia" que Educació no hagi aportat més diners a la pública amb la privatització de Bell-lloc i Alzines
Remarca que s'hauria d'haver fet de forma "més progressiva" per evitar augmentar pressió als centres de la ciutat
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, veu "un error greu" i una "injustícia" que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades al Bell-lloc i a les Alzines. Salellas ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que segreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant deu grups més a instituts i quatre a escoles. Salellas defensa que s'hauria d'haver fet de forma "més progressiva" i dotant els centres públics de més recursos econòmics. També reclama més professors de cara al curs vinent.
La desaparició del concert educatiu de Bell-lloc i Les Alzines ha traslladat part de l'alumnat que fins ara estudiava als dos centres cap a altres escoles i instituts de Girona. I l'alcalde considera que aquest moviment també hauria d'haver anat acompanyat dels diners que la Generalitat destinava fins ara a finançar aquestes places.
"Nosaltres no entenem com pot ser que tots els diners que es destinaven al concert a Les Alzines i al Bell-lloc no s'hagin traslladat directament als instituts públics i també concertats que han rebut els estudiants", afirma Salellas. L'alcalde sosté que aquesta falta de recursos ha afectat especialment la xarxa pública, que és la que ha hagut d'ampliar més l'oferta per absorbir l'alumnat.
Segons recorda l'alcalde, de cara al nou curs s'han hagut de crear deu grups de secundària als instituts públics de Girona i quatre més a les escoles. Salellas vincula directament aquest increment a la decisió de Bell-lloc i Les Alzines de renunciar al concert i convertir-se en centres privats.
L'alcalde deixa clar que comparteix que els centres que separen l'alumnat per sexe no rebin finançament públic. "Sempre he pensat que les escoles que segreguen per sexe no han d'estar concertades", afirma. El retret a Educació, diu, no és aquest, sinó la manera com s'ha fet el procés.
Salellas defensa que la retirada del concert s'hauria pogut desplegar de manera "més progressiva" i garantint, al mateix temps, que els recursos que la Generalitat destinava als dos centres es quedessin al sistema educatiu de Girona. "Entenem que això és de sentit comú i, malgrat això, de moment encara no hi és", lamenta.
Més professorat
Una de les principals reclamacions de l'Ajuntament és reforçar les plantilles. L'alcalde sosté que l'obertura de més grups ha d'anar acompanyada de "més professorat" i, especialment, de docents especialitzats.
L'alcalde posa l'accent en el perfil d'una part dels estudiants que han deixat Bell-lloc i Les Alzines. Segons explica, bona part de l'alumnat que justificava el concert era precisament aquell amb necessitats educatives especials o socials. Per això, sosté, el trasllat als nous centres no es pot limitar a crear places sinó que necessita recursos per garantir-ne l'atenció.
"És un tipus de perfil que necessita més recursos i precisament això és el que nosaltres demanem", afirma Salellas. L'alcalde reivindica la "qualitat" de l'ensenyament públic de Girona i també la feina de les escoles concertades, però insisteix que l'augment d'alumnes ha d'anar acompanyat d'un reforç econòmic i de personal.
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
- El mapa del turisme a Girona: aquests són els municipis amb més viatges amb pernoctació
- Empantanegada general a l’operació sortida del Girona
- El fabricant de bicicletes més gran del món obre una filial a Girona
- Prop de 400 gironins mantenen viu el llegat històric amb el grup de WhatsApp 'Fotos Antigues de Girona'
- Denuncien que Corçà triga tres mesos a expedir el certificat d’empadronament a un veí amb ELA, un tràmit que es resol en 'pocs dies
- Vuit anys construint una comunitat: Walden XXI, a punt d'obrir les portes