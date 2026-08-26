La Universitat de Girona licita 44 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics amb una inversió de 435.522 euros
La Universitat de Girona destinarà 435.522 euros a la instal·lació de 44 punts de recàrrega elèctrica repartits pels seus campus universitaris
La Universitat de Girona projecta instal·lar 44 punts de recàrrega de vehicles elèctrics repartits pels diferents campus. Recentment, ha tret a licitació les obres per implantar aquesta infraestructura per un import de 435.522,23 euros. El projecte preveu col·locar 22 carregadors dobles, cadascun amb dues preses de recàrrega, i fixa un termini d’execució de dos mesos.
Gairebé nou de cada deu punts es concentraran al campus de Montilivi. En concret, 38 dels 44 previstos es repartiran en tres aparcaments ja existents: setze al costat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, catorze a tocar de l’Aulari Comú i vuit a prop de l’Escola Politècnica. A banda, se n’instal·laran quatre a l’aparcament de l’edifici d'Emili Grahit (s'hi entra pel carrer de la Creu), on hi ha les facultats de Medicina i Infermeria, i dos més a l’aparcament posterior de l’edifici de les Àligues (plaça Sant Domènec), al campus Barri Vell.
El projecte executiu, però, no determina encara qui podrà fer ús dels punts de recàrrega. El document especifica que el règim d’ús, sigui intern, restringit a usuaris autoritzats o d’accés públic, «haurà de ser definit pel promotor abans de la posada en servei i explotació de la instal·lació». Entre les possibilitats, assenyala que els carregadors es podrien destinar a personal propi, la flota interna o altres col·lectius específicament habilitats, però en cap cas estableix que hagin de ser exclusius per als vehicles de la universitat.
La flota de la UdG
Segons el Portal de Transparència, actualitzat el maig passat, la UdG disposa d’una flota de catorze vehicles, tres dels quals són elèctrics. La nova infraestructura s’impulsa en el marc de l’estratègia de la universitat per millorar la sostenibilitat i l’eficiència energètica i reduir les emissions associades a la mobilitat. El projecte justifica també la necessitat de desplegar els carregadors per «l’increment progressiu de vehicles elèctrics i híbrids endollables» i per la necessitat de «disposar d’infraestructura adequada per a la seva recàrrega en aparcaments vinculats a edificis universitaris».
Tot plegat s’emmarca en el Pla d’Ambientalització de la UdG, aprovat el setembre de 2021. Dins l’objectiu de «substituir els combustibles fòssils per a les necessitats d’energia tèrmica» hi figura l’actuació de «reduir i substituir progressivament la flota de vehicles de la UdG per vehicles elèctrics», que consta amb un grau d’assoliment del 60%. En canvi, l’actuació per «instal·lar punts de càrrega de vehicles elèctrics en zones d’aparcament ecològic dels campus» apareix amb només un 10% d’assoliment. El desplegament ara projectat, amb 44 nous punts de recàrrega, suposaria així un salt considerable en la infraestructura disponible als campus.
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