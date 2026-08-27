El Circ de les Fires de Girona deixa la Devesa i es traslladarà a Palau
El tancament judicial del Triangle del Ter, el solar de darrere de l’Auditori on s’instal·lava la carpa, obliga a canviar-ne la ubicació
El Circ de les Fires de Sant Narcís Girona canviarà d’ubicació aquest any i s’instal·larà a Palau, després que una sentència judicial hagi obligat a tancar l’accés al Triangle del Ter. La carpa ocuparà l’aparcament públic situat entre l’avinguda de Lluís Pericot, el carrer de Josep Aguilera i Martí i el pavelló de Palau-sacosta, segons recullen les bases aprovades per l’Ajuntament per adjudicar l’autorització.
El solar de darrere de l’Auditori, que acollia el circ durant les Fires de Sant Narcís i la resta de l’any s’utilitzava com a aparcament gratuït, està tancat des del novembre passat. Davant la impossibilitat de tornar-hi a celebrar l’activitat, els serveis tècnics municipals han analitzat diferents alternatives dins la ciutat.
Una ubicació a prova
L’Ajuntament assegura que, des del punt de vista organitzatiu i de mobilitat, l’espai de Palau és l’opció «més òptima» entre les estudiades. El canvi, però, no es planteja encara com a definitiu. Una vegada acabada l’edició d’enguany, el consistori valorarà el funcionament del nou emplaçament i decidirà si el manté en els pròxims anys o explora altres possibilitats. La ubicació escollida es troba al costat del pavelló de Palau-sacosta i disposa d’accés des del carrer de Josep Aguilera i Martí. El plànol incorporat a les bases delimita la superfície de l’aparcament que podrà ocupar l’empresa responsable de l’activitat. El document també preveu que l’emplaçament pugui variar si apareixen causes de força major.
El circ estarà autoritzat a funcionar del 23 d’octubre a l’1 de novembre, ambdós inclosos. L’adjudicatari podrà començar a instal·lar les infraestructures a partir del 19 d’octubre i haurà de completar el desmuntatge abans de la mitjanit del 2 de novembre. En aquell moment, tots els elements utilitzats hauran d’haver estat retirats i l’aparcament haurà de quedar lliure.
Les condicions del concurs
L’Ajuntament ha fixat un cànon mínim de 1.626,36 euros, sobre el qual les empreses interessades hauran de presentar les seves ofertes a l’alça. L’adjudicatari també haurà de dipositar una fiança de 1.000 euros per respondre de possibles sancions, desperfectes a l’espai públic o incompliments relacionats amb la retirada de la publicitat distribuïda per la ciutat.
L’oferta econòmica representarà un màxim de 30 dels 100 punts del concurs. La resta dependrà de les característiques tècniques de les instal·lacions, les mesures de seguretat, la qualitat de la programació artística, el preu de les entrades i les localitats reservades a finalitats socials. Entre altres qüestions, es tindran en compte l’accessibilitat, la comoditat dels espectadors, la climatització, la prevenció d’incendis, l’eficiència energètica i les mesures per reduir la contaminació acústica. Les propostes podran obtenir fins a cinc punts si ofereixen entre 251 i 300 entrades perquè l’Ajuntament les distribueixi entre col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió.
El litigi pel Triangle del Ter
El canvi de lloc deriva de la batalla judicial que mantenen el consistori i la família Masó-Bru per la propietat del Triangle del Ter. Una resolució judicial va obligar l’Ajuntament a tornar a impedir-hi el pas el 27 de novembre de 2025 i a delimitar l’espai amb blocs de formigó. La mateixa mesura ja s’havia aplicat entre finals del 2019 i el 2021, en un altre episodi de la disputa. La família defensa que la finca és seva i reclama que se n’executi l’expropiació perquè considera que va quedar perjudicada per un canvi de qualificació urbanística. També demana una compensació per responsabilitat patrimonial pels usos que l’Ajuntament ha donat al terreny. Els successius governs municipals, en canvi, han mantingut que el solar és públic i que no correspon abonar cap indemnització.
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