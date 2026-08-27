Desallotgen un supermercat de Girona per un incendi elèctric que acaba amb una gran fumera
No hi ha hagut ferits, però el fum ha obligat a evacuar el Bonpreu de l’avinguda Lluís Pericot
Un incendi d’origen elèctric ha obligat a desallotjar aquest dijous el supermercat Bonpreu de l’avinguda de Lluís Pericot de Girona. El foc s’ha originat en una caixa de protecció elèctrica situada a l’exterior, a la zona del magatzem del supermercat, i ha provocat una important acumulació de fum que s’ha estès tant pel magatzem com per l’interior de l’establiment.
Els Bombers han rebut l’avís a les 13:10 hores, després que es detectés fum blanc a la part posterior del magatzem, darrere de la màquina que s’utilitza per fer bales de cartó. Fins al lloc s’han mobilitzat sis dotacions dels Bombers, tot i que finalment tres han intervingut en les tasques d’extinció.
Quan han arribat, han comprovat que encara hi havia persones a l’interior del supermercat i han procedit a desallotjar-lo. No hi hagi persones ferides per aquest succés.
Durant els treballs, els efectius han localitzat l’origen de l’incendi en una caixa de protecció elèctrica ubicada dins d’un armari exterior de l’edifici. El foc ha generat poca flama, però la gran quantitat de fum, ha acabat entrant a les instal·lacions del supermercat i també ha afectat el magatzem.
Els Bombers han donat l’incendi per extingit cap a les 13.30 hores. Posteriorment, han revisat la zona i han realitzat les tasques de ventilació dels espais afectats per descartar punts calents i evitar una possible revifada.
Un cop finalitzada l’actuació, el supermercat ha quedat tancat.
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