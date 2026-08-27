La Fundació Princesa de Girona formarà 120 joves emprenedors
El programa inclourà trobades intensives a Girona, Madrid, Saragossa i Sevilla per desenvolupar projectes socials, ambientals, educatius i tecnològics
La Fundació Princesa de Girona formarà prop de 120 joves d’entre 20 i 35 anys perquè desenvolupin projectes socials, ambientals, educatius o tecnològics. Ho farà en el marc de la nova edició del programa Generació Propòsit 2.0, que incorpora un acompanyament adaptat al grau de maduresa de cada iniciativa.
Una de les principals novetats serà la celebració durant el setembre de quatre trobades formatives intensives a Girona, Madrid, Saragossa i Sevilla. Els participants, procedents de 29 províncies i tretze comunitats autònomes, treballaran en els seus projectes amb experts, mentors i professionals vinculats a l’emprenedoria, la innovació i el lideratge. El programa s’organitza en dos itineraris. El de preacceleració s’adreça a joves que parteixen d’una idea inicial i volen convertir-la en un projecte concret. El d’acceleració, en canvi, està pensat per a aquells que ja disposen d’una iniciativa definida i necessiten eines per validar-la, consolidar-la i preparar-ne el creixement.
L’emprenedoria socialment responsable
Durant les sessions es treballaran qüestions com l’emprenedoria socialment responsable, la comunicació, la gestió del canvi i el treball en equip. També s’abordarà l’ús de la intel·ligència artificial per validar idees, desenvolupar productes, dissenyar estratègies de màrqueting i millorar la presa de decisions.
Les trobades incorporaran, a més, un taller de lideratge a través de l’art en diferents espais culturals. En el cas de les comarques gironines, l’activitat es farà al Teatre-Museu Dalí de Figueres. La resta tindran lloc al Museu del Prado de Madrid, la Casa de Larrinaga de Saragossa i el Museu de Belles Arts de Sevilla.
Després d’aquesta primera fase, els participants continuaran el procés formatiu durant els mesos de setembre i octubre. Posteriorment, un màxim de cinquanta joves participarà en un campus presencial que se celebrarà a les comarques gironines del 12 al 15 de novembre. D’entre els projectes presentats, se’n seleccionaran cinc, que rebran una mentoria personalitzada durant sis mesos per afavorir-ne la consolidació i el creixement.
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