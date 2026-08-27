Girona eleva a 100.000 euros les subvencions per a activitats destinades a la gent gran
La partida creix en 10.000 euros respecte de l’any passat i els ajuts es poden sol·licitar fins al 18 de setembre
L’Ajuntament de Girona destinarà aquest 2026 100.000 euros a subvencionar programes i activitats adreçats a la gent gran, 10.000 euros més que l’any passat. La convocatòria, aprovada per la Junta de Govern Local el 31 de juliol, consolida l’increment progressiu d’aquesta partida, que fa tres anys era de 68.000 euros. Els ajuts es divideixen en dues modalitats. La primera està destinada als programes i les activitats dels casals municipals de gent gran i s’adreça a associacions de pensionistes i jubilats, així com a entitats relacionades amb aquest col·lectiu que col·laborin en la gestió dels equipaments dels diferents barris de la ciutat.
La segona modalitat servirà per finançar altres programes i activitats adreçats a la gent gran que siguin organitzats per associacions de pensionistes i jubilats o per entitats sense ànim de lucre. En aquest cas, les iniciatives també s’hauran de desenvolupar als diferents barris de Girona. La convocatòria manté les condicions introduïdes l’any passat. En el cas dels programes d’activitats dels casals municipals, la subvenció podrà cobrir fins al 90% del pressupost presentat, amb un import màxim de 10.000 euros. Pel que fa als projectes impulsats per altres associacions i entitats, l’ajut podrà arribar fins al 50% del cost total, amb un límit de 5.000 euros.
«Una programació àmplia, diversa i de proximitat»
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha assenyalat que el consistori vol que les persones grans trobin als seus barris activitats vinculades a la salut, l’aprenentatge, l’oci, la creativitat, l’esport i la cultura. També ha remarcat la importància que disposin d’espais per «gaudir, relacionar-se i participar de la vida comunitària». Segons Martínez, consolidar la partida de 100.000 euros reforça l’aposta municipal per oferir una programació «àmplia, diversa i de proximitat». La regidora considera que l’augment permet donar estabilitat a la xarxa de casals i oferir més suport i recursos al teixit associatiu perquè les mateixes persones grans puguin proposar, organitzar i dinamitzar les activitats.
Martínez també ha posat en valor el paper dels casals, les associacions i les entitats en la promoció d’activitats culturals, formatives, lúdiques, artístiques i de benestar. «La seva tasca voluntària permet oferir propostes culturals, formatives, lúdiques, artístiques, de promoció de la salut i de benestar, així com iniciatives de suport, inclusió i participació comunitària», ha afirmat. A més, ha destacat que aquests projectes generen espais de trobada, creen vincles i xarxes veïnals i contribueixen a mantenir vives les festes i les tradicions. També afavoreixen el treball conjunt amb altres entitats i serveis, la dinamització dels barris, la participació de les persones grans i el desenvolupament d’accions intergeneracionals.
A l’hora de concedir els ajuts als casals municipals, l’Ajuntament valorarà el contingut, la rellevància i la qualitat de l’acció social, així com la participació de la gent gran en l’organització i la dinamització de les propostes. També es tindran en compte la coordinació entre agents i el treball en xarxa. En la segona modalitat, destinada a altres associacions i entitats sense ànim de lucre, es valoraran la qualitat i l’interès social del projecte, les mesures d’inclusió i accessibilitat, l’impacte comunitari i la coordinació amb els serveis i agents del territori. Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds fins al 18 de setembre a través del portal de tràmits i subvencions de l’Ajuntament de Girona.
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