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Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona

Jason Isaacs hi deixa una reflexió contra l’odi i les mentides coincidint amb el 25è aniversari de la primera pel·lícula

Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona

Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona / WB

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

L’actor britànic Jason Isaacs, conegut per haver interpretat Lucius Malfoy a la saga de Harry Potter, ha visitat aquest divendres el Museu d’Història dels Jueus de Girona. Durant la visita, l’intèrpret hi ha deixat un missatge escrit en què reivindica la preservació de la memòria de la comunitat jueva.

Lucius Malfoy.

Lucius Malfoy. / DdG

El missatge que ha deixat el reconegut actor

El missatge que ha deixat el reconegut actor / DdG

«Un testimoni molt important d’una comunitat extraordinària, destruïda per les mateixes mentides i el mateix odi que avui veiem créixer a Espanya i arreu del món. Gràcies per mantenir vius aquests records», ha escrit l’actor al final de la visita. La seva estada ha coincidit amb el retorn de la saga als cinemes.

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Tanmateix, l’OCine Girona projecta aquest divendres Harry Potter i la pedra filosofal per commemorar el 25è aniversari de la primera pel·lícula.

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