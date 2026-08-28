Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona
Jason Isaacs hi deixa una reflexió contra l’odi i les mentides coincidint amb el 25è aniversari de la primera pel·lícula
L’actor britànic Jason Isaacs, conegut per haver interpretat Lucius Malfoy a la saga de Harry Potter, ha visitat aquest divendres el Museu d’Història dels Jueus de Girona. Durant la visita, l’intèrpret hi ha deixat un missatge escrit en què reivindica la preservació de la memòria de la comunitat jueva.
«Un testimoni molt important d’una comunitat extraordinària, destruïda per les mateixes mentides i el mateix odi que avui veiem créixer a Espanya i arreu del món. Gràcies per mantenir vius aquests records», ha escrit l’actor al final de la visita. La seva estada ha coincidit amb el retorn de la saga als cinemes.
Tanmateix, l’OCine Girona projecta aquest divendres Harry Potter i la pedra filosofal per commemorar el 25è aniversari de la primera pel·lícula.
Subscriu-te per seguir llegint
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- La masia de Viladrau on va néixer el bandoler Serrallonga obté el permís d'obres i engeguen una campanya de finançament
- Caguetes a Montilivi
- El Circ de les Fires de Girona deixa la Devesa i es traslladarà a Palau
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov