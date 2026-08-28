Continua el serial a ERC de Girona: Bertran demana que Puigtió rectifiqui les acusacions sobre la seva baixa laboral
El regidor sosté que les afirmacions, recollides en uns àudios filtrats el 3 d’agost, són falses i reclama una indemnització simbòlica d’un euro
La crisi interna d’ERC a Girona suma un nou capítol. El regidor d’Esports, Joventut, Ciutat Universitària i Llengua Catalana de l’Ajuntament, Àdam Bertran, ha fet públic un comunicat en què reclama a Marc Puigtió, fins fa poc alcaldable republicà per a les eleccions municipals del 2027, que rectifiqui les acusacions que va formular sobre la seva baixa laboral.
Les afirmacions apareixien en una conversa privada de Puigtió que es va filtrar a les xarxes socials el passat 3 d’agost. En els àudios, criticava diferents sectors d’ERC i assegurava que no volia comptar amb cap dels tres regidors republicans que formen part del govern municipal amb Guanyem: Quim Ayats, Raquel Robert i el mateix Bertran.
En un dels fragments, Puigtió afirmava que Bertran havia comprat una escola bressol privada i que hi anava diàriament mentre estava de baixa laboral. El regidor nega categòricament aquesta versió i assegura que les declaracions són «falses» i que «no responen de cap manera a la realitat».
Bertran considera que les afirmacions afecten la seva reputació personal i professional, així com el seu dret a l’honor. Segons assenyala, el perjudici s’ha vist agreujat per l’àmplia repercussió pública dels àudios, que van ser reproduïts i difosos per nombrosos mitjans de comunicació.
El regidor explica que el passat 12 d’agost va requerir formalment a Puigtió una rectificació «expressa, inequívoca i pública» de les seves manifestacions. També li reclama una indemnització simbòlica d’un euro pels danys morals ocasionats. Bertran remarca que aquesta quantitat demostra que no busca obtenir cap benefici econòmic, sinó que es corregeixin les informacions que considera falses i es restableixi el seu honor.
Bertran planteja el requeriment com un intent de resoldre la situació per una via conciliadora i evitar que el conflicte arribi als tribunals. Segons defensa, la proposta és una solució «justa, raonable i coherent» i més beneficiosa per a totes les parts que l’obertura d’un procediment judicial.
«ERC m'ha de pagar la festa»
La filtració dels àudios va tornar a posar de manifest les divisions internes d’ERC a Girona. En la conversa, Puigtió també afirmava que la seva intenció era «fotre’ls fora a tots» i quedar-se amb la formació per poder «utilitzar els seus drets electorals». També assegurava que el logotip del partit apareixia als fullets de Moviment Gironí perquè ERC li havia de «pagar la festa».
Després de la difusió de la conversa, Puigtió va demanar disculpes a la militància i va reconèixer que algunes de les expressions i els plantejaments utilitzats no eren adequats. Tot i això, va defensar que es tractava de fragments editats, publicats sense el seu consentiment i fora de context. ERC va obrir una diligència informativa per determinar si s’havia produït algun incompliment del codi ètic i Puigtió va acabar renunciant a encapçalar la candidatura republicana a les eleccions municipals del 2027.
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