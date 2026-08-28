Girona apuja un 25% fins als 166.000 euros la neteja de zones infantils i àrees per a gossos
El contracte cobreix durant dos anys el manteniment de superfícies de terra després que els dos concursos anteriors quedessin deserts
L’Ajuntament de Girona torna a treure a concurs el manteniment i la neteja de les superfícies de terra de les zones de jocs infantils i dels espais d’esbarjo per a gossos. La nova licitació té un pressupost de 166.094,07 euros, IVA inclòs, per als dos anys inicials. La quantitat representa un increment de 32.751,15 euros, un 24,56%, respecte dels 133.342,92 euros previstos en els dos procediments anteriors, que van quedar deserts. El reforç del servei ja es va anunciar el desembre del 2024. Aleshores, l’Ajuntament va informar que havia incorporat la cura d’aquests espais al nou contracte de manteniment i neteja de les zones verdes, aprovat per la Junta de Govern Local. El contracte també incloïa diferents sectors de jardineria i espais naturals de la ciutat.
La part dedicada a aquests espais, però, no es va poder adjudicar. En el primer concurs només es va presentar una empresa, que va quedar exclosa perquè la documentació de l’oferta econòmica no era correcta. L’Ajuntament va convocar-la de nou amb un pressupost de 133.342,92 euros, però no s’hi va presentar cap licitador. Ara fa un tercer intent, treu el servei a concurs separadament i n’augmenta el pressupost gairebé un 25%. El contracte no inclou el manteniment integral dels elements de joc ni la renovació dels paviments de cautxú. Se centra en les superfícies de terra, sauló, grava o sorra. En total, abasta 33.923,63 metres quadrats en zones infantils i 7.391,76 metres quadrats en cinc espais per a gossos: el parc Jordi Vilamitjana, a Mas Masó; el parc del Migdia; Mas Ramada; el parc Central, i la Devesa.
Tres actuacions cada any
Als espais infantils, l’empresa adjudicatària haurà de remoure, airejar, anivellar i rastellar el terreny un mínim de tres vegades l’any, preferentment durant els mesos de març, maig i octubre. Els treballs s’hauran de fer fins a una profunditat de vint centímetres i sense utilitzar herbicides ni altres productes químics. També s’hauran de retirar vidres, peces metàl·liques i qualsevol altre objecte que pugui representar un perill.
A les àrees per a gossos es preveuen habitualment dotze actuacions anuals de neteja i rastellat. La freqüència augmentarà fins a disset intervencions al parc del Migdia i a la Devesa, aproximadament una cada tres setmanes. El servei inclourà la retirada de residus, el buidatge de papereres i, en aquests dos espais, la reposició de bosses. Dues vegades l’any també caldrà airejar el terreny, tapar els forats i eliminar les plantes espontànies o les espigues. Els plecs estableixen un servei d’emergència de dilluns a diumenge, entre les set del matí i les vuit del vespre. L’adjudicatària haurà de respondre en un màxim de trenta minuts durant l’horari laboral i d’una hora fora d’aquest horari.
Fins a quatre anys
La licitació està reservada a centres especials de treball d’iniciativa social i busca afavorir la inserció laboral de persones amb discapacitat. Entre els criteris d’adjudicació es valoraran el percentatge de treballadors amb especials dificultats d’inserció i la qualitat del projecte sociolaboral. El contracte començarà l’1 de novembre de 2026 i tindrà una durada inicial de dos anys, amb dues possibles pròrrogues anuals. El valor estimat, incloses les pròrrogues i les eventuals modificacions, és de 301.989,22 euros sense IVA. L’Ajuntament només pagarà els treballs que s’executin efectivament segons els preus unitaris establerts.
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