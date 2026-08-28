Girona reprèn el curs al ritme de les festes de barri
Les celebracions veïnals recuperen els carrers després de l’agost amb propostes per a totes les edats i un calendari que culminarà a l’octubre amb les Fires de Sant Narcís
Els últims dies d’agost no només marquen el final de les vacances. A Girona també donen pas a un nou tram del calendari de festes majors, que durant les pròximes setmanes tornarà a omplir places i carrers de sopars populars, balls, cercaviles i activitats infantils. Després de l’aturada de l’agost, diversos barris reprendran unes celebracions que s’allargaran fins a les Fires de Sant Narcís, del 23 d’octubre a l’1 de novembre.
Sant Narcís va obrir la temporada entre finals de maig i principis de juny amb bona part de les activitats concentrades a la plaça de l’Assumpció. La macarronada popular, les havaneres, els concerts i els sopars a la fresca van reunir veïns de diferents generacions. Carme Castel, aleshores presidenta de l’associació veïnal, va definir l’edició com «un èxit» i va destacar el «pes important» que havia tingut el jovent en l’organització.
L’èxit de participació, però, va quedar enterbolit pels robatoris registrats durant les nits amb més afluència. L’entitat va denunciar la desaparició de diversos objectes i va reclamar més presència policial. També va alertar de l’arribada de grups nombrosos de joves de fora de la zona que, segons Castel, acudien a «buscar baralla o brega». L’episodi va evidenciar que algunes d’aquestes trobades han superat l’àmbit estrictament veïnal i atreuen persones d’altres punts de la ciutat.
Després de Sant Narcís, el calendari va passar per Torre Gironella, Germans Sàbat, les Pedreres, Montilivi, Fontajau, Pla de Palau-Sant Pau, Can Gibert del Pla, la Torrassa i Pont Major, entre altres punts de la ciutat. Cada celebració va adaptar la programació i els espais a les característiques del seu entorn. A Fontajau, la festa major va tenir aquest any un element especial. Per primera vegada, el barri va poder utilitzar la nova coberta de la pista poliesportiva, una reivindicació veïnal que s’arrossegava des de feia anys. El president de l’associació, Joan Serra, advertia abans de començar que seria una edició «experimental», perquè calia adaptar la il·luminació i la distribució dels elements al nou espai. Malgrat els ajustos pendents, assegurava que «la voluntat i les ganes hi són». La coberta ofereix ara un punt estable per celebrar activitats sense dependre tant de la meteorologia.
El setembre pren el relleu
El calendari es reprendrà aquest cap de setmana a la Vall de Sant Daniel, que estarà de festa del 29 d’agost al 5 de setembre. Gairebé en paral·lel, Santa Eugènia de Ter desplegarà una de les programacions més extenses, del 4 al 26 de setembre. Una cercavila des de la plaça del Barco obrirà unes jornades amb la Festa de Sant Pebrot, una mostra d’arrossos, gegants, sardanes, competicions esportives, un sopar popular, havaneres i focs artificials. El rector de la Universitat de Girona i veí de Santa Eugènia, Josep Calbó, serà l’encarregat del pregó.
Durant el cap de setmana de l’11 al 13 de setembre coincidiran les celebracions del Grup Sant Daniel i de Montjuïc. Al primer hi haurà futbol, cinema a la fresca, festa de l’escuma, concurs de pastissos i xocolatada. Devesa-Güell prendrà el relleu el 19 de setembre a la plaça Miquel de Palol, amb una activitat infantil, el pregó de Narcís Laguarda, un sopar de germanor i ball. Palau-sacosta continuarà el recorregut del 24 al 27 de setembre. El calendari encara s’ha de completar amb les celebracions habituals del Barri Vell, Campdorà i Pedret, que l’any passat van tenir lloc entre el setembre i l’octubre i que encara no apareixen amb dates al programa municipal del 2026. Aquest últim tram conduirà fins a les Fires de Sant Narcís, quan la celebració deixarà de passar de carrer en carrer per estendre’s al conjunt de Girona.
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