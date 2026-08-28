Més d’una actuació al dia a l’enllumenat públic de Salt
L’empresa de manteniment va fer 425 intervencions durant el 2025, 188 de les quals per canviar lluminàries o equips d’encesa
L’empresa externa encarregada del manteniment de l’enllumenat públic de Salt va dur a terme 425 intervencions durant el 2025, una mitjana de més d’una actuació al dia. La tasca més habitual va ser el canvi de lluminàries o equips d’encesa, amb 188 casos, gairebé la meitat del total. El balanç del servei també recull 51 reparacions diürnes i 49 de nocturnes. Aquestes últimes corresponen a incidències considerades més greus o urgents que requerien una actuació fora de l’horari habitual.
En 34 ocasions, els operaris van haver de rearmar la instal·lació i restablir el funcionament elèctric en algun punt del municipi després que saltés el diferencial. També es van reparar 21 avaries, es van canviar fusibles en 15 casos i es van reposar o adequar 12 fanals que havien quedat malmesos arran d’accidents de trànsit.L’Ajuntament de Salt va externalitzar el manteniment de l’enllumenat públic l’any 2024 amb l’objectiu d’agilitzar la resposta davant les incidències i garantir la continuïtat del servei durant els set dies de la setmana.
«Un element essencial»
L’alcaldessa, Cristina Alarcón, valora positivament el funcionament del servei i assegura que l’externalització ha permès «millorar la rapidesa de resposta» i resoldre les incidències amb més agilitat, tant de dia com de nit. «L’enllumenat públic és un element essencial per a la seguretat i la convivència», afirma. Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, destaca que les actuacions efectuades durant el 2025 reflecteixen un manteniment «rigorós i continuat». També assenyala que les reparacions nocturnes, el canvi de lluminàries i la resolució d’avaries permeten disposar d’una xarxa més fiable i garantir una seguretat més gran per als vehicles i els vianants.
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