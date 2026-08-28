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Un operatiu Kanpai a Germans Sàbat acaba amb 12 identificats i un detingut per un delicte contra la salut pública

Les imatges de l'operatiu Kanpai a Germans Sàbat

Les imatges de l'operatiu Kanpai a Germans Sàbat

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GIRONA. Operatiu Kanpai al barri de German Sàbat / Mossos d'Esquadra / DDG

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Redacció

Redacció

Girona

Un operatiu Kanpai al barri de Germans Sàbat, a Girona, efectuat pels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona acaba amb 12 persones identificades i un detingut per un delicte contra la salut pública.

L’operatiu es va iniciar a les set de la tarda i va comptar amb 22 efectius dels Mossos de la comissaria de Girona, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Unitat Canina, així com 6 agents de la Policia Municipal.

Els 12 identificats acumulen 21 antecedents policials. Un d’ells està vinculat amb tinença il·lícita d’armes de foc, lesions i delictes contra la salut pública.

Durant l’actuació, la Policia Municipal va detenir un home de 33 anys, amb antecedents, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’arrestat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona la mateixa tarda.

A més, a una de les persones identificades se li van obrir diligències per conduir un vehicle de motor tot i haver perdut la vigència del permís de conduir per pèrdua de punts.

El dispositiu tenia com a objectiu identificar persones en espais concrets del barri on es poden produir fets delictius i on hi havia queixes veïnals relacionades amb determinats locals, baralles, possible tinença d’armes prohibides o tràfic de substàncies estupefaents.

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Els Mossos indiquen que entre el 2023 i el 2025 ja s’han fet diversos dispositius en aquest entorn, en aplicació de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, especialment en un local del carrer Alfred Nobel on anteriorment s’hi havia intervingut cocaïna, haixix, estris i diners.

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