Un operatiu Kanpai a Germans Sàbat acaba amb 12 identificats i un detingut per un delicte contra la salut pública
Un operatiu Kanpai al barri de Germans Sàbat, a Girona, efectuat pels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona acaba amb 12 persones identificades i un detingut per un delicte contra la salut pública.
L’operatiu es va iniciar a les set de la tarda i va comptar amb 22 efectius dels Mossos de la comissaria de Girona, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius i de la Unitat Canina, així com 6 agents de la Policia Municipal.
Els 12 identificats acumulen 21 antecedents policials. Un d’ells està vinculat amb tinença il·lícita d’armes de foc, lesions i delictes contra la salut pública.
Durant l’actuació, la Policia Municipal va detenir un home de 33 anys, amb antecedents, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. L’arrestat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona la mateixa tarda.
A més, a una de les persones identificades se li van obrir diligències per conduir un vehicle de motor tot i haver perdut la vigència del permís de conduir per pèrdua de punts.
El dispositiu tenia com a objectiu identificar persones en espais concrets del barri on es poden produir fets delictius i on hi havia queixes veïnals relacionades amb determinats locals, baralles, possible tinença d’armes prohibides o tràfic de substàncies estupefaents.
Els Mossos indiquen que entre el 2023 i el 2025 ja s’han fet diversos dispositius en aquest entorn, en aplicació de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, especialment en un local del carrer Alfred Nobel on anteriorment s’hi havia intervingut cocaïna, haixix, estris i diners.
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