El PP convoca una concentració davant l’Ajuntament de Girona en suport a Ceuta
La mobilització se celebrarà dimecres 2 de setembre, coincidint amb el Dia de Ceuta, i reclama que el consistori exhibeixi la bandera de la ciutat autònoma
El Partit Popular de Catalunya ha convocat una concentració davant l’Ajuntament de Girona per mostrar el seu suport a Ceuta davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. La mobilització tindrà lloc dimecres 2 de setembre a les vuit del vespre, coincidint amb el Dia de Ceuta.
La convocatòria s’emmarca en la crida de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies perquè se celebrin concentracions davant els ajuntaments de tot l’Estat. El PP català anima la ciutadania a participar-hi i defensa que es tracta d’una mostra de solidaritat amb els habitants de Ceuta al marge de les ideologies i les sigles polítiques. La iniciativa arriba després de l’entrada de milers de migrants a Ceuta durant els dies 30 i 31 de juliol, una situació que ha tensionat els serveis públics i els recursos d’acollida de la ciutat. La crisi també ha derivat en episodis de tensió i en un debat polític sobre la resposta del govern espanyol. RTVE ha informat del seguiment de la crisi i de les compareixences dels ministres al Congrés.
En el comunicat, el PP considera que Catalunya «no pot mirar cap a una altra banda» i acusa el govern de Pedro Sánchez de desatendre la situació. La formació sosté que la seguretat dels ciutadans no pot dependre del lloc on visquin i demana una resposta davant la situació que travessa la ciutat autònoma. A banda de promoure les concentracions, els populars reclamen als ajuntaments catalans que se sumin a la iniciativa i facin onejar la bandera de Ceuta als edificis municipals com a mostra de suport. La convocatòria de Girona s’ha difós amb el lema «Girona amb Ceuta».
Subscriu-te per seguir llegint
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- La masia de Viladrau on va néixer el bandoler Serrallonga obté el permís d'obres i engeguen una campanya de finançament
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- Caguetes a Montilivi
- El Circ de les Fires de Girona deixa la Devesa i es traslladarà a Palau
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- Quinze paraules per tancar el serial Tsygankov
- Desallotgen un supermercat de Girona per un incendi elèctric que acaba amb una gran fumera