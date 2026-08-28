S'agreuja la situació al bloc a les fosques de Salt: «Es colen a l'escala per consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe»
Els veïns de l’edifici del carrer de Torras i Bages, sense subministrament elèctric des de fa gairebé dos mesos, denuncien que l’escala s’ha convertit en un focus d’inseguretat i incivisme
Després de diverses setmanes a les fosques, la situació al bloc de pisos número deu del carrer Torras i Bages de Salt s'agreuja. Els veïns asseguren que l'escala de l'edifici s'ha convertit en un lloc de pas per a persones alienes a l’immoble que hi entren per «consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe».
La comunitat denuncia que «les autoritats no hi fan res», mentre que la Policia Local assegura que no tenia constància de la problemàtica. L'origen del conflicte es remunta a principis de juliol, quan Endesa va tallar el subministrament elèctric a tot el bloc després que les irregularitats detectades en diversos comptadors malmetessin la instal·lació i generessin un risc d’incendi. Des d’aleshores, segons denuncien els residents, l’escala s’ha convertit en un punt habitual de consum de drogues, tot i que a l’edifici encara hi viuen diverses famílies amb infants.
Després de gairebé dos mesos sense llum, els veïns denuncien que cada matí es troben l'escala plena de burilles, llaunes i embolcalls relacionats amb el consum de drogues, així com restes d'orina. El portaveu del bloc, Zacaries, relata una sensació d'abandonament per part de l'administració i les autoritats: «Des que no tenim llum, no importem a ningú». Els veïns declaren que els intrusos trenquen el pany del portal, i irrompen a l'edifici per passar-hi la nit. «Truquem a la policia i a vegades ni venen», asseguren. En alguna ocasió, els mateixos veïns s'hi han encarat per intentar fer-los fora, però «es burlen de nosaltres perquè saben que les autoritats no actuen». A més, s'asseguren que no seran enregistrats: «Saben que estem sense llum i, per tant, sense cap sistema de videovigilància activat», conclou un altre veí.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Salt afirma que «la Policia Local no ha rebut cap queixa en relació a aquests fets que relaten els veïns». Recorden que, en aquesta línia, el municipi va impulsar el programa Passadissos Nets i Segurs l'any 2012, un acord entre veïns i la Policia Local perquè els agents puguin fer passades de control a l'interior de les escales.
Més blocs afectats
Segons expliquen els afectats, no són l'únic bloc de la zona amb aquest problema: «Al número 8 del mateix carrer la història es repeteix». Un veí del barri, Joan Santiago, confirma que «per aquí hi ha molts habitatges afectats pels consumidors de drogues i persones sense llar». Té constància que, en diversos edificis, «alguns individus es colen als pisos per dormir i consumir als àtics, on normalment no hi ha gent i passen desapercebuts».
Ekhine Espinosa, que també viu a prop de la zona, corrobora els fets: «Durant els darrers anys, el consum de drogues s'ha apoderat del barri». Davant del seu edifici hi va haver durant un temps un local on vivien tres individus que, segons explica, consumien substàncies. Espinosa assegura que aquestes persones havien entrat diversos cops al seu domicili «a la recerca de coses per robar i després vendre».
En el cas del número 10 de Torras i Bages, el relat és similar. «Acostumen a pujar fins al pis de dalt, i allà prenen drogues, beuen i fumen», afima el portaveu. Zacaries també assegura que hi han trobat preservatius utilitzats i tampons, a més d’embolcalls que relacionen amb el consum de substàncies. Les restes d’orina apareixen gairebé diàriament i els pocs veïns que queden al bloc s’han repartit les tasques de neteja. Zacaries tem especialment per la seguretat dels seus fills. «Prefereixo que juguin fora al carrer abans que a dins de casa», explica. També relata que diverses vegades s’ha endut ensurts en sortir del pis i trobar-se algú «dormint ben bé davant de la porta».
Lluny d'una solució
En una reunió celebrada a finals de juliol, l’Ajuntament de Salt es va comprometre a enviar els serveis socials pis per pis per elaborar informes de vulnerabilitat i fer d’enllaç amb els propietaris de l’edifici, considerats grans tenidors. El consistori mantenia aleshores que la reparació de la instal·lació elèctrica era una qüestió entre l’empresa subministradora i els particulars.
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