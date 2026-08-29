El PSC qüestiona el servei d’enllumenat públic de Salt
El grup socialista critica les dades del govern d’ERC i Junts i reclama informació sobre els temps de resolució de les avaries
Redacció
El PSC de Salt denuncia que «el manteniment de l’enllumenat públic costa més de 500 euros de mitjana per actuació» . Els socialistes han qüestionat les dades del govern municipal d’ERC i Junts sobre el servei i asseguren que, malgrat els 217.521 euros anuals que costa el contracte, «encara hi ha carrers i fanals que acumulen setmanes o fins i tot mesos sense funcionar» .
Segons les dades fetes públiques pel consistori corresponents al 2025, l’empresa externa encarregada del manteniment va fer 425 actuacions durant l’any, amb un pressupost de 217.521,24 euros. El càlcul del PSC situa el cost mitjà de cada intervenció en 511,81 euros.
Els socialistes qüestionen, però, que el nombre d’actuacions sigui un indicador de l’eficàcia del servei. De les 425 intervencions, 188 van consistir en canvis de lluminàries o equips d’encesa i 34 en rearmar la instal·lació després que saltés un diferencial o un automàtic. En total, aquestes tasques van representar el 52,2% de les actuacions. «Més de 500 euros de mitjana per actuació per acabar canviant una bombeta o pujant un automàtic», critica el PSC.
El grup municipal considera «incomprensible» que el govern d’ERC i Junts presenti aquestes xifres com un bon resultat mentre, segons assegura, «encara hi ha incidències que triguen setmanes o mesos a resoldre’s» . Els socialistes afirmen haver denunciat al ple casos de fanals que han acumulat més de cinc mesos avariats i carrers que han estat setmanes sense llum. «El govern compta actuacions; els veïns compten dies sense llum», resumeixen.
Un servei externalitzat el 2024
El PSC recorda que l’Ajuntament va externalitzar el manteniment de l’enllumenat el 2024 amb un cost superior als 217.000 euros anuals. Segons els socialistes, una de les justificacions del contracte era «disposar d’un servei de guàrdia les 24 hores dels 365 dies de l’any, reduir els temps de resposta i evitar que les incidències s’allarguessin» . El contracte també establia terminis màxims per intervenir en casos com carrers sencers sense llum, diversos punts consecutius apagats o situacions de risc.
Per aquest motiu, els socialistes consideren que l’indicador principal «hauria de ser el temps de resolució de les avaries, més que no pas el nombre d’intervencions» . «Comptar com una actuació cada bombeta que es canvia o cada automàtic que es rearma serveix per inflar les estadístiques, però no demostra que el servei funcioni bé», afirmen.
El grup municipal socialista ha anunciat que reclamarà el llistat complet de les incidències del 2025, amb la data de l’avís, la de resolució i el temps que l’empresa va trigar a intervenir. També demanarà quantes actuacions van superar els terminis previstos al contracte i si l’Ajuntament ha imposat alguna penalització per possibles incompliments.
- Aquestes són les dues noves senyals de trànsit que encara desconeixen molts conductors
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Com desmuntar el millor Girona de la història en només dos anys
- La Garrotxa reclama que Interior incorpori els mossos a què es va comprometre perquè són 'molt necessaris
- S'agreuja la situació al bloc a les fosques de Salt: «Es colen a l'escala per consumir drogues, orinar i fins i tot practicar sexe»
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- Investigadors gironins participen en un estudi per identificar l'origen d'alguns casos de lesions de la medul·la espinal
- Les obres del parc infantil més ambiciós de Banyoles, aturades des del maig perquè l’adjudicatària va renunciar al projecte