Tretze anys sense biblioteca a la Casa de Cultura de Girona i encara sense data de reobertura
L’equipament va tancar per ser reformat, però les restes arqueològiques van frenar el projecte, i la Diputació preveu enllestir a curt termini el conveni amb l’Ajuntament
Aquest diumenge, 30 d’agost, farà tretze anys que la biblioteca de la Casa de Cultura de Girona va atendre usuaris per última vegada. L’equipament va tancar el 2013 amb la previsió de sotmetre’s a una reforma i reprendre l’activitat al cap de poc temps, però les restes arqueològiques localitzades a l’edifici, les discrepàncies entre administracions i els problemes de finançament han anat ajornant el projecte. Més d’una dècada després, la biblioteca continua tancada i encara no hi ha una data concreta per a la seva reobertura.
L’últim pas pendent és la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Girona i la Diputació. Fonts municipals expliquen que el document encara no s’ha formalitzat i que el consistori espera una resposta de l’ens provincial. «No podem dir que estigui al 100% a la seva teulada, però en gran part ara ho tenen ells», assenyalen des de l’Ajuntament. Per la seva banda, fonts de la Diputació de Girona asseguren que s’estan ultimant els detalls del conveni entre les dues administracions. Les converses les encapçalen l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, i el president de la Diputació, Miquel Noguer. L’ens provincial preveu que l’acord pugui quedar enllestit a curt termini, entre finals de setembre i principis d’octubre, i que aleshores es puguin iniciar les reformes necessàries.
«El tancament em sap greu, perquè l’edifici és molt cèntric, però l’aplaudeixo perquè les coses s’han de modernitzar. Espero convertir-me en un usuari habitual de la nova biblioteca», explicava a aquest diari Pere Masó Bofill, l’últim usuari que va sortir de l’equipament aquell 30 d’agost del 2013. La biblioteca va abaixar la persiana a les tres de la tarda amb una previsió que, tretze anys després, encara no s’ha complert.
Una reforma encallada durant anys
El tancament formava part d’una operació que havia de permetre a Girona disposar de dues grans biblioteques pròximes. El fons de la Casa de Cultura s’havia de traslladar al nou equipament del carrer d’Emili Grahit, la Biblioteca Pública Carles Rahola, mentre que l’espai de la Casa de Cultura havia d’acollir el material de la biblioteca Ernest Lluch, situada al Centre Cívic Pla de Palau. La Carles Rahola va acabar obrint el desembre del 2014, però el projecte de la Casa de Cultura va començar a acumular entrebancs. Les reformes previstes van topar inicialment amb la presència de restes arqueològiques. Posteriorment, les diferències entre tècnics i representants de les administracions implicades i les dificultats per garantir el finançament van continuar endarrerint una actuació que ha encadenat anuncis i previsions incomplertes.
Fa un any, el consistori va apuntar que podria anunciar novetats durant el setembre del 2025. L’anunci, però, no es va arribar a materialitzar i l’equipament ha sumat un altre any tancat. La reobertura de la biblioteca és un dels 64 principals compromisos inclosos en el programa de l’actual govern municipal. Concretament, ocupa el sisè lloc del document, que recull el compromís d’«obrir la biblioteca de la Casa de Cultura amb el finançament obtingut». Al portal de transparència municipal, l’actuació consta com a «en procés o parcialment realitzada».
El projecte comptava amb un pressupost estimat d’1,6 milions d’euros. D’aquesta quantitat, un milió procedia d’una subvenció del govern espanyol obtinguda després d’una esmena d’ERC al Senat durant la tramitació dels pressupostos generals de l’Estat. Les previsions indicaven que, una vegada licitades i adjudicades les obres, els treballs tindrien una durada aproximada d’un any. Ara caldrà concretar si aquest pressupost i el calendari continuen vigents.
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