De plaça Catalunya a Mas Gri: un agost d’obres arreu de Girona
Carrers tallats, llambordes aixecades i maquinària han marcat les darreres setmanes. Les actuacions avancen a ritmes diferents i s’estenen també per Santa Eugènia, les places de Pompeu Fabra i de l’Hospital i Pedret. Algunes estan a punt d’acabar, mentre que d’altres continuaran durant els pròxims mesos.
Qui s’hagi mogut per Girona aquest agost s’haurà trobat obres en diversos punts de la ciutat. El paviment aixecat de les places de Pompeu Fabra i de l’Hospital, la superfície compactada de Mas Gri o les màquines que encara treballen a la plaça de Catalunya formen part d’una imatge que s’ha repetit durant les últimes setmanes. Les actuacions, però, es troben en moments diferents i responen a necessitats també diverses.
Al centre de la ciutat, les obres d’emergència de la plaça de Catalunya encaren els últims dies. L’Ajuntament assegura que els treballs estan gairebé enllestits i que acabaran la setmana vinent, després de sis mesos d’intervenció sota la plataforma. Les pluges i les dificultats trobades en els primers treballs van obligar a allargar un calendari que inicialment preveia tenir l’actuació acabada al juny.
La intervenció ha permès reforçar 104 de les 340 bigues que sostenen la plaça, gairebé una de cada tres. Primer es va treballar al costat més pròxim a les voltes, on l’estructura estava més deteriorada, i posteriorment les tasques es van traslladar a la banda situada a tocar de la plaça del Vi. Les obres permetran mantenir la plaça operativa, però no resolen definitivament un problema que, segons el consistori, requerirà una actuació de més envergadura.
La situació és diferent a Mas Gri, on els treballs encara tenen uns mesos de recorregut. La superfície del futur aparcament dissuasiu ja està completament compactada i la previsió municipal situa el final de l’obra al desembre. En aquest terreny de l’entrada sud s’hi habilitaran més de 200 places d’estacionament amb l’objectiu que una part dels conductors pugui deixar-hi el vehicle abans d’arribar al centre.
El projecte, adjudicat per 844.580 euros, no es limita a la creació de places. L’espai quedarà connectat amb les línies d’autobús, les estacions de Girocleta i la xarxa de carrils bici. També es construirà una connexió ciclista entre la Clínica Girona i l’Avellaneda i es reordenarà la rotonda de Mas Gri. Després de compactar el terreny, els treballs continuaran amb el clavegueram, l’enllumenat, la senyalització, la jardineria i la instal·lació del mobiliari.
L’activitat també s’ha traslladat aquest agost als barris. Davant de l’Escola Santa Eugènia, coneguda com el Col·legi Groc, s’està transformant el carrer de la Mare de Déu de la Salut. El tram comprès entre el passeig d’Olot i el carrer de la Maçana quedarà sense trànsit motoritzat i passarà a tenir la calçada al mateix nivell que la vorera. També s’hi incorporarà vegetació i s’adaptarà l’espai a la normativa d’accessibilitat. L’actuació, pressupostada en 142.944 euros, durarà deu mesos i ja ha obligat a modificar el sentit de circulació d’un tram del carrer de la Maçana.
A les places de Pompeu Fabra i de l’Hospital, en canvi, ja s’han retirat totes les peces de pedra natural previstes en la primera fase. Ara caldrà estabilitzar el terreny abans de tornar a col·locar les llambordes sobre una nova base. El carril que travessa les dues places està tallat i diverses línies d’autobús han modificat el recorregut. A Pedret, mentrestant, les actuacions tenen una altra naturalesa. Al talús ja s’han instal·lat diverses malles per reforçar la seguretat d’aquest espai.
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