La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
Més d’un centenar de joves s’apleguen a la plaça Independència per competir amb balls, gestos i referències virals d’internet
Walter Benjamin va descriure l’aura com la mística de l’aquí i l’ara: allò que fa una obra d’art irrepetible, única, impossible de reproduir del tot. Una qüestió d’autenticitat, de presència, de ser-hi.
Si el filòsof alemany s’hagués aixecat aquest dilluns de la seva tomba de Portbou, hagués pujat a l’R11 fins a Girona i, en arribar, s’hagués dirigit a la plaça Independència, probablement hagués quedat d’allò més sorprès. Potser hauria girat cua, hauria agafat el primer regional de tornada i a hores d’ara ja seria de nou al seu forat. O qui sap: potser s’hauria apuntat a la festa, ballant coreografies del Fortnite o fent gestos de «six seven».
Més d'un centenar de joves s'han aplegat aquest dilluns a les set de la tarda per enfrontar-se a una batalla de farmejar aura. Es tracta del nou fenomen viral a internet, que agrupa dos termes mol famosos en el món d'internet. Farmejar fa referència a una acció de recollir o acumular dins el món dels videojocs. L'aura representa el carisma, l’estil i la seguretat que projecta una persona.
A l'hora de la convocatòria, els joves s'aplegaven a banda i banda de la plaça, espectants. Tot ha començat quan un grup de joves ha vitorejat un dels amics, que ja venia preparat amb una disfressa. Ha engegat l'espurna necessària per trencar el gel i començar les batalles de carisma, mentre la majoria d'assistents enregistraven o retransmetien en directe la trobada per xarxes. Alguns despistats, atrets per la cridòria que se sentia fins l'altra punta del carrer Santa Clara, s'han apropat a la concentració: «Això de què va?», preguntava Laura Martínez.
L'encarregat d'iniciar la batalla ha explicat que "es tracta d'una batalla on es fan balls i gestos trets de videojocs i d'internet, i guanya qui els fa millor". Els participants han mostrat els seus passos estrella, acompanyats d'indumentàries de tot tipus: alguns amb perruca, d'altres amb faldilla de sevillana, i fins i tot un amb barretina i estelada.
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