Cassà suspèn durant un any noves llicències de basars, supermercats 24 hores i «takeaways»
La mesura també afecta botigues de mòbils i centres de manicura mentre l’Ajuntament prepara una regulació per preservar la diversitat comercial
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat suspendre durant un any l’atorgament de noves llicències per a determinades activitats comercials amb l’objectiu d’ordenar-ne la implantació al municipi i evitar una concentració excessiva de negocis d’una mateixa tipologia. La mesura, aprovada en el ple municipal del 31 d’agost, afecta les noves botigues d’accessoris i venda de telèfons mòbils, centres de manicura, basars, supermercats, supermercats oberts les 24 hores i establiments de restauració ràpida per emportar, els coneguts com a «takeaways».
El consistori explica que la decisió arriba després de detectar, des de finals de maig, un increment significatiu de consultes prèvies per obrir establiments d’aquestes característiques. Davant d’aquesta tendència, l’Ajuntament ha optat per aturar temporalment la concessió de noves llicències mentre estudia com regular-ne la implantació.
Evitar una concentració excessiva
Els informes tècnics municipals adverteixen que una concentració elevada d’aquest tipus de negocis podria comportar una pèrdua de diversitat en l’oferta comercial i de serveis i alterar l’actual model econòmic del municipi. També assenyalen possibles repercussions sobre la qualitat de l’espai públic. Durant l’any de suspensió, el govern municipal preveu elaborar una diagnosi de la situació i estudiar una regulació específica d’aquests usos mitjançant una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
L’objectiu, segons defensa el consistori, és compatibilitzar el creixement de l’activitat econòmica amb el manteniment d’un teixit comercial variat i evitar que determinades activitats acabin concentrant-se especialment al nucli antic. L’alcalde de Cassà, Pau Presas, defensa que el municipi vol continuar atraient activitat econòmica, però de manera ordenada. «Volem que hi hagi més vida i més activitat econòmica en el municipi, però no ho volem fer a qualsevol preu», afirma. Presas considera que cal «regular i posar límits a determinades activitats» per preservar «la diversitat i el valor afegit» del comerç local. «Cassà creix, això és bo, i cal que sigui de manera ordenada», conclou l’alcalde.
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