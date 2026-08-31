Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
Veïns del carrer Costabona alerten que aquest estiu «la situació s'ha agreujat»
Una bala va passar fregant-li el cap mentre portava el seu fill de només tres setmanes en braços quan tornava cap a casa. Va rebotar contra el voral i després contra la persiana abans de passar-li a tocar. L'episodi va ser el 7 de juny, al carrer Costabona de Girona. Des d'aleshores, diu, quan passa pel carrer amb el seu nadó ho fa amb més precaució: col·loca el cotxet de manera que quedi protegit i abaixa la capota.
El cas no és aïllat ni nou. Diversos veïns del número 31 del carrer Costabona asseguren que fa mesos que pateixen el llançament de bales, pedres i fins i tot trossos de rajola. La problemàtica, asseguren, hauria començat un any enrere, però aquest estiu s'hauria agreujat. Alguns expliquen que els objectes cauen al carrer quan hi ha persones assegudes conversant o creuant, n'hi ha d'altres que asseguren haver impactat contra terrasses i patis interiors, a l'altra banda de l'edifici. Diari de Girona ha parlat amb alguns d'ells, que han volgut restar en l'anonimat.
Els veïns, de moment, no han pogut determinar d'on provenen els objectes ni identificar qui els llança. Expliquen que els episodis es produeixen a hores diverses, tant de dia com de nit, i sense un patró clar. Alguns sospiten que els projectils podrien provenir d'algun edifici de la zona, però admeten que no han pogut comprovar-ho.
«No ens adonem del que és fins que ens toca a nosaltres»
Una de les veïnes explica que l'estiu passat va començar a sentir sorolls de coses que queien al carrer, durant la nit. Sentia l'impacte de les bales, però no sabia què estava passant ni d'on venien. «No ens adonem del que és fins que ens ataquen a nosaltres», resumeix.
Amb el temps, alguns residents han començat a guardar els objectes que troben. Una de les veïnes conserva almenys tretze bales, una pedra i diversos fragments que identifica com a trossos de rajola. Segons explica, alguns dels objectes han caigut directament a la seva terrassa. En un dels episodis, una bala i una pedra van impactar a prop seu i del seu marit.
Una altra resident de l'edifici, conserva una bala que va quedar trencada després de l'impacte. Explica que el 12 d'agost, cap a dos quarts de tres de la tarda tornant cap a casa va notar que li disparaven per darrere. La veïna assegura que aquell dia va trucar diverses vegades a la policia. «Vaig trucar a dos quarts de tres, després a les tres, a les cinc i a les set», explica. Segons el seu relat, li van indicar que hi aniria una patrulla, però assegura que «finalment no va acudir ningú». També afirma que va contactar amb la Policia Local i amb el 112. Després de l'episodi, va presentar una instància a l'Ajuntament de Girona. Explica que posteriorment hi va contactar el defensor de la ciutadania per interessar-se pel cas, però «el tema ha quedat aquí».
El problema s'hauria agreujat aquest estiu
Els residents situen l'inici dels episodis, en general, fa aproximadament un any, tot i que hi ha testimonis que asseguren haver patit llançaments des de fa més temps. Un veí del número 27 afirma que fa uns cinc anys que rep cops d'objectes a la seva terrassa interior quan hi juguen els seus nets. Segons explica, un dels primers objectes que li van llançar va ser una llimona i assegura que «l'atacant llança els objectes i s'amaga».
Aquest estiu, però, diversos veïns asseguren que els incidents s'han intensificat. Les bales no només apareixen als espais privats: també cauen al carrer, on poden trobar-se persones assegudes, vianants, infants o persones grans.
Alguns veïns asseguren que han començat a estar pendents dels sorolls i dels impactes. El temor és especialment gran pels infants. Al bloc hi viuen nens petits i els veïns remarquen que també hi passen persones grans i persones amb dificultats de mobilitat. La mare del nadó explica que ara, quan surt al carrer amb l'infant, intenta protegir-lo amb la capota del cotxet.
Cartells d'alerta i cap autor identificat
Enmig de la preocupació, dies enrere algun veí va arribar a penjar cartells al carrer advertint dels llançaments de bales. Els residents asseguren que els cartells van desaparèixer ràpidament, però tampoc saben qui els va arrencar.
Alguns veïns especulen que els llançaments podrien fer-se amb un tirador o algun altre sistema que permeti disparar els objectes amb força. També sospiten que podria tractar-se d'una persona adulta, entre altres coses perquè «els cartells penjats en punts alts han estat arrencats des de dalt». Són, però, hipòtesis dels mateixos residents i no han pogut identificar l'autor ni confirmar el sistema utilitzat. Alguns expliquen que, quan una bala impacta contra un voral, una paret o una persiana, ho fa amb prou força per rebotar o partir-se.
Els veïns volen trobar l'origen dels llançaments i han començat a plantejar possibles mesures per intentar identificar l'autor. De moment, expliquen que han traslladat el problema a la policia, però segons diuen, els agents els han indicat que, si no saben qui és l'autor i no hi ha hagut lesions ni danys materials acreditats, tenen poc marge d'actuació.
Mentrestant, els veïns continuen guardant les bales que troben. Algunes són només objectes petits de vidre. El problema que els preocupa és la força amb què arriben i el lloc on poden acabar impactant.
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