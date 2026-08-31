Finalitzen les obres d’emergència de la plaça de Catalunya
La intervenció ha reforçat 104 bigues i ha incorporat gàrgoles per abocar l’aigua de pluja directament a l’Onyar
Les obres d’emergència de la plaça de Catalunya de Girona han finalitzat després d'uns sis mesos de treballs. La intervenció, iniciada a finals de febrer, ha permès reforçar 104 de les 340 bigues de la plataforma i garantir provisionalment l’estabilitat de l’estructura mentre l’Ajuntament decideix quina renovació definitiva hi executa. Els treballs han consistit a instal·lar perfils metàl·lics al voltant de les bigues més malmeses, algunes de les quals són dobles. Quan es va presentar l’actuació, el consistori calculava que caldria intervenir en aproximadament 120 peces, prop del 30% de l’estructura. Finalment, se n’han reforçat 104.
Durant el tram final de les obres, els operaris van haver d’aplicar un reforç suplementari a les bigues més llargues situades a la zona pròxima a la plaça del Vi. L’objectiu de tota la intervenció ha estat permetre que la superfície continuï funcionant amb normalitat i garantir la seguretat de l’espai fins que es concreti una actuació de més abast.
Gàrgoles per protegir les bigues
L’actuació també ha incorporat gàrgoles als embornals perquè l’aigua de pluja recollida a la plaça s’aboqui directament al riu Onyar. D’aquesta manera, s’evita que caigui sobre les bigues i n’acceleri el deteriorament. Les obres es van impulsar després que l’última avaluació de la infraestructura detectés diverses patologies. Segons l’Ajuntament, les pluges del gener van obligar a accelerar la necessitat d’intervenir-hi i a executar les mesures mínimes imprescindibles per mantenir la plataforma estable i segura.
Els treballs havien d’acabar inicialment a finals de juny, però es van allargar per les pluges i les dificultats detectades en alguns punts. La crescuda de l’Onyar va desfer la mota de terra construïda sota la plataforma per facilitar l’accés dels camions i la maquinària, fet que va obligar a refer-la i va endarrerir el calendari.
Una solució provisional
La intervenció no resol definitivament els problemes de la plaça. El tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Sergi Font, ja va advertir durant la presentació dels treballs que l’estructura «no està sana» i va comparar el reforç amb «posar unes crosses» a la plataforma.
El consistori considera que les obres acabades garanteixen l’estabilitat de l’estructura fins que es proposi una renovació definitiva. Les alternatives plantejades van des del sanejament individual de les bigues fins a l’enderroc i la reconstrucció completa de la plataforma, una decisió que l’Ajuntament situa a llarg termini. Paral·lelament, el govern municipal continua estudiant mesures per reduir el trànsit i pacificar la plaça de Catalunya.
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