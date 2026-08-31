Girona es reuneix amb persones amb discapacitat per detectar barreres
L’Ajuntament, amb la col·laboració d’ECOM, avança en el disseny d’un pla per fer la ciutat més accessible, consultant amb els afectats i el teixit associatiu
L’Ajuntament de Girona avança en el disseny d’un pla per fer la ciutat més accessible. Durant les darreres setmanes, el consistori s’ha reunit amb persones amb discapacitat, però també amb familiars, persones cuidadores, entitats i professionals, per identificar les barreres que dificulten el seu dia a dia. L’estudi s’ha basat en grups focals i espais de treball amb persones amb discapacitat i entitats del sector.
El projecte, impulsat en col·laboració amb la Fundació Privada ECOM, vol reforçar el compromís municipal amb una Girona més inclusiva. El pla preveu revisar les barreres existents a l’espai públic, els equipaments i els serveis municipals amb la participació directa de les persones que les experimenten.
Aquestes reunions, segons la regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, parteixen de la premissa que «ningú coneix millor les barreres que qui les viu». «No volem decidir què necessiten les persones sense comptar amb elles», afegeix.
La informació recollida servirà per elaborar un full de ruta amb actuacions concretes per incorporar l’accessibilitat als carrers, el transport, els equipaments, els serveis municipals, la comunicació, la cultura, l’esport i el conjunt de la vida de la ciutat. La clau del projecte és, en definitiva, que la diagnosi, la definició i l’avaluació de les mesures es facin de manera compartida amb les persones afectades.
Barreres invisibles
El consistori també ha tingut en compte les discapacitats menys visibles, com ara les sensorials, les intel·lectuals, les vinculades a la salut mental o les orgàniques, ja que «l’accessibilitat no consisteix només a eliminar barreres físiques».
Martínez insisteix que «una escala pot ser una barrera, però també ho pot ser una informació que no s’entén, una web que no és accessible, un acte sense els suports necessaris o un servei que no té en compte les diferents maneres de comunicar-se».
La feina continua
Paral·lelament a la recollida d’informació a través d’entrevistes, l’Ajuntament ja ha posat en marxa diverses mesures per fer Girona més accessible, com els nous rebaixos a la zona de la Devesa, la instal·lació de semàfors acústics per a persones cegues o diferents adaptacions en els esdeveniments municipals.
La futura implementació de les mesures busca «garantir els drets i una vida independent de les persones amb discapacitat de la ciutat».
El consistori destinarà 31.730,72 euros, IVA inclòs, al desenvolupament del projecte, mentre que ECOM hi aportarà recursos tècnics i la seva capacitat d’articulació del sector.
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