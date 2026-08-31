L’Espai Gironès sorteja 12.000 euros en vals de benzina per la campanya de tornada a l’escola
El centre comercial repartirà 400 premis de 30 euros entre els clients que hi gastin un mínim de 50 euros fins al 19 de setembre
L’Espai Gironès sortejarà 12.000 euros en vals de benzina amb motiu de la campanya de tornada a l’escola. Entre el 31 d’agost i el 19 de setembre, el centre comercial de Salt repartirà 400 vals de 30 euros, que es podran bescanviar exclusivament a la gasolinera Repsol de l’equipament fins al 30 de novembre.
La iniciativa pretén donar suport a les famílies en un període marcat per les despeses relacionades amb l’inici del curs escolar i, alhora, ajudar el conjunt dels visitants davant l’increment del preu dels carburants.
Per participar en el sorteig, els clients s’hauran d’adreçar al Punt d’Informació de l’Espai Gironès, entre les 11 i les 14 hores o de les 16 a les 20 hores, i presentar un o dos tiquets de compra que sumin un import mínim de 50 euros. Els participants podran escollir a l’atzar un val d’un tòtem instal·lat per a la campanya i sabran al mateix moment si han resultat premiats. Els guanyadors rebran un val de benzina per valor de 30 euros.
És el tercer any que el centre comercial vincula la campanya de tornada a l’escola al repartiment de vals de carburant. Les dues edicions anteriors es van celebrar els anys 2022 i 2023, mentre que durant els dos darrers anys els premis van consistir en vals per fer compres a l’hipermercat Alcampo.
D’altra banda, l’Espai Gironès organitzarà els dies 2 i 3 de setembre, de les 17 a les 19 hores, uns tallers infantils i familiars gratuïts per crear estels de paper. L’activitat està adreçada a infants a partir de sis anys, tot i que els més petits també hi podran participar acompanyats d’un adult.
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