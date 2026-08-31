Més de 3.100 infants i joves han participat aquest estiu en els casals municipals de Girona
Entre el juny i l'agost, s'han organitzat 49 casals repartits per diferents barris i equipaments amb més de 400 monitors i monitores
Redacció
Més de 3.100 infants i joves d'entre 1 i 17 anys han participat aquest estiu en els casals municipals de Girona. El programa, organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb 25 entitats i associacions, ha ofert 49 casals repartits per diferents barris i equipaments de la ciutat i ha mobilitzat més de 400 monitors i professionals de l'educació en el lleure.
L'ocupació global ha estat del 94% de les places disponibles. El grup d'edat més nombrós ha estat el dels infants d'entre 6 i 12 anys, seguit dels de 3 a 5 anys. Pel que fa a la durada de l'activitat, gairebé el 90% de les inscripcions s'han fet per períodes mensuals. El 45% dels participants ha contractat la modalitat de matí i tarda i el 51% ha fet ús del servei de menjador.
Els casals s'han distribuït al llarg dels mesos d'estiu: un al juny, 42 al juliol i sis a l'agost. L'oferta ha inclòs activitats esportives, artístiques, formatives, de cultura popular i de lleure general, així com propostes específiques per a infants amb necessitats educatives especials.
Més de 800 infants al Pla d'Inclusió
Un dels eixos del programa és el Pla d'Inclusió, destinat a facilitar la participació d'infants i joves en situació de vulnerabilitat social o amb necessitats específiques de suport educatiu. Enguany, 810 inscripcions han format part d'aquest programa, el 26% del total de places ocupades.
El pla ofereix mesures com l'acompanyament personalitzat a les famílies durant la inscripció, la coordinació amb els serveis socioeducatius i la incorporació de monitors i monitores de suport als casals.
A més, els dos casals d'educació especial, ubicats a l'EEE Palau i a l'EEE Font de l'Abella, han començat enguany l'activitat uns dies abans del juliol. La mesura busca facilitar la conciliació i el respir familiar, així com mantenir les rutines dels infants i adolescents durant les vacances escolars.
«Per a nosaltres, garantir la igualtat d'oportunitats vol dir garantir que tots els infants i joves de Girona puguin gaudir d'un estiu educatiu, enriquidor i de qualitat, independentment de la situació econòmica, social o de les seves necessitats de suport», ha remarcat la regidora d'Educació, Participació i Atenció Ciutadana i Centres Cívics, Queralt Vila Vergés.
La regidora també ha destacat la tasca de les entitats que organitzen els casals: «Tot això no ho podríem fer sense les entitats que treballen durant tot l'any en l'educació en el lleure».
Activitats més enllà dels casals
Els participants també han utilitzat diferents equipaments municipals, com parcs, pistes esportives i piscines, i han participat en activitats culturals programades a la ciutat.
Entre aquestes activitats hi ha hagut l'assaig obert de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines a l'Auditori de Girona, al qual van assistir 235 infants; les visites guiades a l'exposició Open Arms. Una missió a contracorrent, que van reunir més de 180 participants, i una matinal de contacontes inclusius a la Casa de Cultura, amb 226 infants.
Els casals també han fet tallers i visites a equipaments culturals com el Museu del Cinema i el CaixaForum.
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