El campanar de la Catedral de Girona marca les hores amb dos tocs menys
Fonts de l’equipament atribueixen el desajust a una petita avaria que ja està pendent de reparació
El campanar de la Catedral de Girona fa dies que no marca correctament les hores. Una petita avaria en el mecanisme encarregat d’accionar la campana provoca un desajust de dos tocs. Així, quan són les vuit, per exemple, la campana només sona sis vegades, mentre que a les dues no arriba a fer cap toc. La incidència afecta el repic de les hores, però no el dels quarts, que continuen sonant amb normalitat.
L’exalcalde de Girona Quim Nadal ha advertit públicament de la situació a través d’una piulada. «Fa molts dies que de nit el campanar de la Catedral de Girona no va a l’hora. Els quarts ressonen nítids, però les hores es difuminen i es perden», ha escrit. El missatge posa el focus en una anomalia especialment perceptible durant les hores nocturnes, quan el so de les campanes és menys intens.
Fonts de la Catedral confirmen que hi ha una incidència, però remarquen que cal diferenciar dos fenòmens diferents. El primer és la reducció del volum de les campanes durant la nit, que no respon a cap avaria. El segon és el desajust en el nombre de tocs, provocat per un petit problema en el mecanisme.
Menys volum durant la nit
Les campanes sonen expressament més fluix en horari nocturn per complir la normativa municipal i reduir les molèsties al veïnat. Per aquest motiu, els tocs que marquen les hores es poden sentir amb menys claredat que durant el dia. Aquest funcionament està programat i no significa que el rellotge o les campanes hagin deixat de funcionar correctament. A aquesta reducció habitual de la intensitat, però, s’hi ha afegit ara una incidència tècnica. Segons expliquen fonts de la Catedral, el braç hidràulic que acciona la campana presenta un petit problema i no completa tots els moviments necessaris. El resultat és que falten dues campanades cada vegada que el mecanisme ha de marcar una hora. D’aquesta manera, el nombre de tocs que se sent no coincideix amb el que correspondria.
Una reparació prevista pròximament
La Catedral ja està al cas de la incidència i preveu resoldre-la pròximament. Les mateixes fonts assenyalen que es tracta d’un problema petit i que la reparació no hauria de ser complexa. Tanmateix, les gestions per solucionar-lo s’han alentit perquè durant l’agost moltes persones es troben de vacances. De moment, no s’ha concretat una data exacta per a la intervenció, però la previsió és que el mecanisme torni a funcionar correctament aviat.
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