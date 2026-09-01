Enxampen dos homes quan intentaven robar vehicles a Salt i els detenen
Els dos arrestats, de 32 i 37 anys, presumptes autors de dos robatoris amb força a l’interior de vehicles van ser sorpresos a la zona del carrer Pep Ventura pels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Salt han detingut dos homes, de 32 i 37 anys, com a presumptes autors de dos robatoris amb força a l’interior de vehicles. Els fets van tenir lloc la matinada del 27 d’agost, pels volts d’un quart de tres de la matinada, a la zona del carrer Pep Ventura de Salt. Els Mossos van rebre un avís que alertava que dos homes estarien intentant forçar vehicles estacionats a la via pública.
Quan els agents van arribar al lloc, van localitzar un dels sospitosos a prop dels vehicles. L’home estava molt suat i nerviós i, mentre els policies l’identificaven, van sentir soroll procedent dels vehicles estacionats i van veure un segon home que sortia de l’espai entre un cotxe i una furgoneta. Aquest segon sospitós, en veure els agents, va intentar fugir en direcció contrària i va llençar sota un vehicle un tornavís, una llanterna i una clau anglesa. Tot i això, un dels policies, el va poder interceptar.
Durant l’escorcoll dels dos homes, els agents els van trobar un altre tornavís i una segona clau anglesa. Paral·lelament, van revisar els vehicles de la zona i van comprovar que dos presentaven signes d’haver estat forçats i tenien l’interior regirat. A més un d'aquests vehicles era la furgoneta d’on havien vist sortir un dels sospitosos.
Davant d’aquests indicis, els agents van detenir els dos homes com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a l’interior de vehicle.
Un dels detinguts es va resistir durant l’arrest i, durant el trasllat a la comissaria, va trencar el vidre del vehicle policial. Per aquest motiu, també va quedar investigat per un delicte de danys i per resistència i desobediència als agents de l’autoritat. A més, un d'ells acumula múltiples antecedents per fets similars.
Els dos detinguts van passar el 28 d’agost a disposició del jutjat de guàrdia de Girona.
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