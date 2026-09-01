Girona aprova inicialment el projecte per reformar el parc de les Pedreres per 350.000 euros
La proposta contempla les modificacions de 2025 per minimitzar l'afectació al baluard de la Mercè del subsol
L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de reforma del parc de les Pedreres per un import de 349.946 euros (IVA inclòs). El projecte inclou les modificacions que es van afegir el novembre del 2025 i que han de servir per minimitzar el risc d'afectació al patrimoni arquitectònic del baluard de la Mercè que hi ha al subsol. A més, també s'incorpora la millora dels accessos a l'espai, amb una variació del traçat dels camins de forma parcial. A banda, s'adapta la solució del sistema de drenatge i evacuació d'aigües, es reconfigura la xarxa de reg associada, s'adequa la distribució de la vegetació projectada, i es reubica el mobiliari urbà previst respecte al projecte original per adaptar-lo al nou recorregut.
Un cop estigui acabat el projecte, el nou traçat de camins s'adaptarà el màxim possible al perfil natural del terreny i es minimitzarà l'impacte visual i ambiental de les actuacions, ja que no condiciona l’arbrat existent. A més, s’aprofita l’accés sud del parc per tenir una nova entrada accessible a la zona est. Amb relació a l'arbrat, la proposta aprovada inicialment preveu la tala i substitució dels exemplars malalts, envellits o que suposin algun risc de caiguda.
En concret, es preveu la tala de 33 arbres i la plantació de 70 exemplars nous. També contempla la plantació d'una massa de vegetació arbustiva autòctona i xeròfila, estrat inexistent actualment, i un sembra de prat florit mediterrani, que millora la diversitat del prat existent. Aquest increment de la vegetació i la seva diversificació, permet que els processos naturals que s’hi duen a terme siguin més complexos i amb més interaccions entre espècies que en l’actualitat.
La proposta de reforma dels jardins de les Pedreres manté els objectius d’adaptar el parc a les condicions climàtiques actuals, incrementant l’autosuficiència hídrica i la biodiversitat; convertir-lo en un espai més útil per al veïnatge, i apropar la natura a la ciutadania, tot preservant i millorant la seva imatge natural, amb espais per conversar, passejar i jugar.
La seguretat, l’accessibilitat, la inclusió i la usabilitat per part de totes les persones i col·lectius han estat els eixos a partir dels quals s’han dissenyat tant el mobiliari urbà com els espais del parc, que s’han pensat també amb perspectiva de gènere.
El disseny dels jardins de les Pedreres s'ha fet en col·laboració amb la ciutadania a través d’un procés participatiu i recull les necessitats i impressions dels veïns i veïnes. En aquest procés es van marcar les línies generals de la proposta, però a través de diferents reunions amb el veïnat, s'ha adaptat la proposta fins a aconseguir l’encaix amb la proposta definitiva.
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