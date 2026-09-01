Girona torna a premiar les empreses que destaquen per les seves pràctiques laborals
Els Premis Girona Creant Futur incorporen enguany una categoria dedicada a l’FP i accepten candidatures fins al 25 de setembre
L’Ajuntament de Girona ha obert el termini per presentar candidatures a la segona edició dels Premis Girona Creant Futur, uns guardons que reconeixen empreses i entitats de la ciutat per les seves pràctiques en l’àmbit laboral. Les sol·licituds es podran presentar fins al 25 de setembre i, enguany, la convocatòria incorpora una nova categoria centrada en la formació professional (FP) i la vinculació amb el sistema educatiu.
Els premis busquen distingir organitzacions que hagin desenvolupat actuacions destacades en àmbits com la projecció professional, la retenció del talent, la gestió de la diversitat o la igualtat de gènere i la corresponsabilitat. També es valoren iniciatives relacionades amb l’economia circular i amb la creació d’entorns de treball segurs i inclusius. Hi poden optar empreses amb seu social o centre de treball a Girona, així com organitzacions en què la persona titular o propietària tingui la residència habitual a la ciutat.
Quatre categories
En aquesta segona edició, els Premis Girona Creant Futur s’estructuren en quatre categories: Foment de la projecció professional; Innovació social i corresponsabilitat; Compromís amb un futur laboral sostenible, i Contribució a la formació professional i vinculació amb el sistema educatiu. Aquesta última és la principal novetat de la convocatòria. La distinció pretén posar en valor la contribució d’empreses i entitats a la construcció d’un sistema d’FP de qualitat a través de la col·laboració amb centres educatius i altres agents del territori.
La regidora de Treball, Contractació i Sistemes TIC, Raquel Robert, destaca que amb aquesta incorporació es vol reconèixer el paper de les organitzacions que participen en la formació dels futurs professionals. «La connexió entre el món educatiu i el món laboral és clau per generar oportunitats, retenir talent i donar resposta a les necessitats del nostre teixit productiu», assenyala. Robert també defensa que els guardons permeten donar visibilitat a les empreses que vinculen la generació d’activitat econòmica amb unes millors condicions laborals, la igualtat d’oportunitats i uns entorns de treball més inclusius i sostenibles.
Lliurament a l’octubre
Els guardons tenen caràcter honorífic i tenen com a objectiu reconèixer les organitzacions gironines que impulsen iniciatives innovadores per millorar la qualitat de l’ocupació i les condicions de treball, així com la seva competitivitat. L’acte de lliurament se celebrarà el 15 d’octubre a l’Auditori Josep Irla de Girona i formarà part de la Setmana de l’Ocupació i l’Emprenedoria. Aquesta iniciativa municipal està orientada a millorar les oportunitats laborals de la ciutadania, impulsar el desenvolupament professional i donar suport a l’emprenedoria.
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