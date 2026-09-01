L’Arxiu de Girona rep 75 cartes i postals de l’últim alcalde republicà de Sant Daniel durant el seu exili
La correspondència permet resseguir els gairebé onze anys que Jaume Bosch Sala va passar entre França i Algèria, bona part dels quals en camps d’internament i de treball
L’Arxiu Municipal de Girona ha incorporat al seu fons 74 postals i una carta de Jaume Bosch Sala, alcalde de Sant Daniel durant la Guerra Civil, enviades des de França i Algèria entre 1939 i 1949. La documentació, conservada durant dècades per la família i cedida ara pels seus nets, permet reconstruir bona part dels gairebé onze anys d’exili de qui va ser l’últim alcalde republicà de la vall.
La correspondència estava adreçada principalment a la seva esposa, Montserrat Grau Capdeferro, i als seus fills, Teresa i Jaume Bosch Grau, tot i que també hi ha enviaments a altres familiars. Moltes de les postals contenien comunicacions molt breus, en alguns casos pràcticament «senyals de vida», condicionades per la doble censura que patia la correspondència: la dels camps on Bosch estava internat i la franquista en arribar a destinació.
Els documents permeten seguir el seu pas per diferents punts de França i Algèria, on va viure un llarg periple després de marxar de Catalunya el gener de 1939.
De Sant Daniel als camps d’internament
Nascut a Sant Daniel el 1909 i comptable de professió, Bosch va presidir la junta gestora municipal entre 1933 i 1934 i el 30 de juliol de 1936 va ser elegit alcalde en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya. Va ocupar el càrrec, amb una interrupció per incorporar-se a files, fins al 25 de desembre de 1938. Durant el seu mandat es va crear un centre de refugiats de guerra i una escola de pàrvuls, es va obrir el tram conegut com la «recta del convent» i es va implantar parcialment l’enllumenat públic. També es va aprovar el canvi de nom de Sant Daniel pel de Vall de Gallegans.
El gener de 1939 va emprendre el camí de l’exili amb la seva família. Bosch va ser internat al camp de concentració d’Argelers, mentre els seus familiars van ser acollits a Perpinyà i posteriorment van tornar a Sant Daniel. Amb l’esclat de la Segona Guerra Mundial, va passar per diversos camps de treball forçat a França fins que, el 1941, va ser traslladat al camp de Djelfa, a Algèria, conegut per la seva extrema duresa. Posteriorment va passar pel de Boufarik, d’on va ser alliberat per les tropes aliades el 1943.
Després de viure a diferents punts d’Algèria, va poder tornar a Catalunya per les Fires de Girona de 1949. Va reprendre la seva feina de comptable i va col·laborar en el negoci familiar de Can Sala fins a la jubilació. Va morir el 1976, als 66 anys.
Homenatge a Sant Daniel
Coincidint amb la donació, l’Ajuntament i l’Associació de Veïns de la Vall de Sant Daniel han organitzat un acte de memòria democràtica en homenatge a Bosch Sala. Se celebrarà aquest dimecres, 2 de setembre, a les 19.30 hores a les escoles de Sant Daniel, en el marc de la festa major del barri. L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que la incorporació de la documentació permet «reivindicar una figura clau en la història de la nostra ciutat» i ha definit Bosch com un alcalde que va contribuir a modernitzar Sant Daniel.
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