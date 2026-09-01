Salt ha multat 110 conductors el 2026 per circular pel carril bus gràcies a les càmeres dels agents de la Policia Local
La tecnologia permet connectar-se en temps real amb la DGT per tramitar la sanció amb la prova de la infracció
L'Ajuntament de Salt ha multat 110 conductors en el que va d'any per circular pel carril bus (BRCAT) inaugurat el novembre de 2025. Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la Policia Local de Salt que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet, a través de l'aplicació i la càmera del dispositiu, gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle, com a més de saber si disposa de l'assegurança i la té en vigor, si ha superat la ITV o altres possibles incompliments.
Des de la posada en marxa del BRCAT el novembre de l'any passat, l'objectiu del consistori és que estigui lliure per als autocars de transport públic, i es garanteixi així la velocitat comercial i el compliment dels horaris de les diverses línies que passen per aquesta via que connecta amb Girona i que és ràpida. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
Des de l'Ajuntament de Salt assenyalen que la prioritat és garantir la seguretat de totes les persones que utilitzen l'espai públic i recorden que circular o aturar-se al carril bus és una conducta que genera risc i afecta el bon funcionament del transport públic. A més, també destaquen que la tecnologia que es fa servir permet donar seguretat jurídica a l'hora d'imposar les sancions.
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