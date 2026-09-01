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Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries

La víctima va haver de ser atesa al CAP Güell després de l’assalt, que va acabar amb un detingut, mentre que els altres dos implicats encara no han estat localitzats

Dos agents de la Policia Municipal patrullant per un carrer de Girona, aquest divendres.

Dos agents de la Policia Municipal patrullant per un carrer de Girona, aquest divendres. / Marc Martí Font

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Redacció

Redacció

Girona

Tres homes van agredir un altre home divendres al vespre al barri de Sant Narcís de Girona per robar-li el telèfon mòbil. Un dels implicats va ser localitzat poc després, quan un agent de la Policia Municipal el va descobrir amagat entre les escombraries a prop del lloc de l’assalt.

Els fets van tenir lloc cap a les 21.10 hores del 28 d’agost, quan una patrulla de la Policia Municipal que feia tasques de seguretat ciutadana va ser requerida per un ciutadà en un carrer de Sant Narcís. Els agents van trobar la víctima amb un trau a la cella esquerra i visiblement angoixada. Segons va explicar l’home, caminava pel carrer quan tres individus es van dirigir cap a ell. Un d’ells va començar a donar-li cops de puny fins que va caure a terra, on va continuar colpejant-lo i el va agafar pel coll. Mentrestant, un segon home li va sostreure el telèfon mòbil i el va entregar al tercer.

Amagat entre les escombraries

Quan la víctima va acabar d’explicar els fets, un dels agents va veure un home amagat entre les escombraries al costat d’on es trobaven. L’home agredit el va identificar com un dels participants en el robatori. La Policia Municipal el va detenir a les 21.38 hores. Es tracta d’un home de 32 anys amb domicili a Girona, arrestat com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.

La víctima va ser traslladada al CAP Güell per una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i, posteriorment, es va desplaçar a les dependències de la Policia Municipal per prestar declaració i formalitzar la denúncia.

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Els altres dos homes que haurien participat en l’assalt encara no han pogut ser localitzats. Tampoc s’ha recuperat el telèfon mòbil sostret.

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