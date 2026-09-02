Catsa netejarà 13.000 embornals i 8.000 metres de reixes a Girona aquest any
Ja s’ha executat prop del 60% dels treballs previstos i es revisen cada tres mesos una vintena de punts considerats crítics
Cicle de l’Aigua del Ter (Catsa) preveu netejar 13.000 embornals i 8.000 metres lineals de reixes de clavegueram a Girona durant aquest 2026. Els treballs formen part del pla de manteniment preventiu de la xarxa i, a hores d’ara, ja se n’ha executat prop del 60%. En concret, fins al tercer trimestre de l’any s’han netejat més de 7.800 embornals i 4.700 metres lineals de reixes dels sectors inclosos en la planificació del 2026. Això representa el 60,48% dels embornals i el 59,53% de les reixes previstes per al conjunt de l’any.
Les xifres es mantenen en volums similars als d’exercicis anteriors. El 2025 es van netejar 15.058 embornals i 7.126 metres lineals de reixes a la ciutat. Paral·lelament a les actuacions d’aquest any, s’han fet 108 intervencions correctives, entre reparacions d’embornals, tapes de pous de registre, reixes lineals i trams de les xarxes de sanejament i pluvial.
Una vintena de punts crítics
La planificació preveu també una revisió cada tres mesos d’una vintena de punts que s’han identificat com a crítics pels problemes que havien generat anteriorment. També es netegen trimestralment una quarantena de fosses i diferents equipaments del sistema de sanejament, com ara tancs de tempestes i estacions de bombament d’aigües residuals. En alguns casos, aquestes actuacions es fan setmanalment. Les tasques de manteniment de la xarxa tenen com a objectiu, entre altres aspectes, reduir el risc d’inundacions, combatre les plagues i garantir la salubritat dels carrers. El regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot, defensa que la gestió pública permet «planificar a llarg termini, actuar amb agilitat» i destinar els recursos al manteniment i la millora de la xarxa.
«Encara queda feina per fer en aquest i altres aspectes, però anem avançant», assenyala Cot, que reivindica el paper de Catsa com a empresa pública i supramunicipal encarregada del sanejament en baixa als municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter.
El pla de manteniment preventiu que l’Ajuntament desenvolupa a través de Catsa divideix Girona en 15 sectors d’actuació, de manera que les tasques de neteja i inspecció es poden programar en funció de les necessitats de cada zona. La neteja dels embornals i les reixes del conjunt de la xarxa es planifica en un període de dos anys.
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