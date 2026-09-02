Un gat mor en un incendi d'un habitatge de Salt
Els Bombers han extingit totalment un foc que ha afectat totalment un habitatge, parcialment dos pisos més i no hi ha hagut cap persones ferides
Un incendi ha afectat aquest dimecres al matí un habitatge d’un bloc situat al número 3 de la plaça Catalunya de Salt. Els Bombers han rebut l’avís després que es detectés fum sortint de l’edifici, de planta baixa i cinc pisos, i hi han mobilitzat sis dotacions, a més de la mobilització del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), els Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Salt.
El foc s’ha localitzat al tercer pis, concretament al tercer tercera, on cremava el menjador. En un primer moment, les tasques d’extinció s’han complicat per les dificultats per localitzar el focus de l’incendi, però finalment els Bombers han donat el foc per totalment extingit a les 10:13 hores.
El tercer tercera ha quedat totalment afectat, principalment pel fum i la temperatura, però també per les flames. A més d'aquest pis, a la mateixa planta, també s'han provocat afectacions al segon tercera i al primer tercera, concretament a la zona de les balconades. En canvi, l’escala de l’edifici ha quedat neta de fum.
Un cop extingit el foc, els efectius han revisat l’immoble i han dut a terme tasques de ventilació per extreure el fum acumulat, utilitzant un ventilador tèrmic. Durant la intervenció, els propietaris del pis no es trobaven al domicili en el moment de l’incendi, però els serveis d'emergències si que han localitzat un gat mort a l’interior de l’habitatge
Una vegada finalitzades les tasques de revisió i ventilació, els veïns han pogut tornar progressivament als seus pisos de manera ordenada, abans que Bombers hagin començat a recollir el material utilitzat durant l’operatiu i les sis dotacions mobilitzades s’han anat retirant del lloc dels fets.
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