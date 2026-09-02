Girona programa 26 formacions per trobar feina, millorar competències o emprendre
Les sessions es faran entre setembre i desembre i abordaran qüestions com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat, LinkedIn o les estratègies de venda
El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de Girona ha programat 26 càpsules formatives entre els mesos de setembre i desembre dins del cicle SMObilitza’t. Les inscripcions ja estan obertes i les activitats s’adrecen tant a persones que busquen feina o volen millorar les seves competències professionals com a aquelles que es plantegen iniciar un projecte empresarial. La programació inclou formacions sobre lideratge i presa de decisions, ciberseguretat en l’entorn laboral, ús professional de LinkedIn, gestió de les emocions o construcció d’una imatge professional. També s’abordaran les oportunitats laborals en sectors com la jardineria i la importància de l’aprenentatge continu.
Una part de les sessions estarà específicament dirigida a persones que tenen una idea de negoci o volen posar en marxa un projecte. En aquest àmbit, s’oferiran càpsules sobre organització amb metodologies Agile, estratègies de venda i comptabilitat, així com diferents aplicacions de la intel·ligència artificial. En concret, es mostrarà com es pot utilitzar la IA per elaborar estudis de mercat, facilitar la gestió financera o incorporar noves eines al funcionament diari d’una empresa. També hi haurà una sessió dedicada a explicar com comprar un negoci que ja està en funcionament, després que l’SMO s’hagi incorporat recentment com a punt d’atenció del programa Reempresa.
La factura electrònica i el 25N
Una altra de les formacions estarà dedicada a la factura electrònica i tindrà lloc el 30 de setembre. L’objectiu és facilitar-ne la incorporació abans de la seva obligatorietat a partir del gener del 2027. Part de les activitats previstes durant l’últim quadrimestre s’integraran en la Setmana de l’Ocupació i l’Emprenedoria, que se celebrarà del 12 al 16 d’octubre.
La programació també inclourà, el 30 de novembre, una jornada amb professionals dedicada a l’atenció especialitzada a les víctimes de violència masclista per part dels cossos de seguretat. La sessió formarà part dels actes organitzats a Girona amb motiu del 25N. La regidora de Treball, Contractació i Sistemes TIC, Raquel Robert, assenyala que la programació busca oferir eines adaptades als canvis del mercat laboral, tant per facilitar la recerca de feina com per impulsar projectes d’emprenedoria. Les 26 activitats i les inscripcions es poden consultar a l’agenda del Servei Municipal d’Ocupació.
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