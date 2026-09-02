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La piscina de Santa Eugènia tanca fins al 16 de setembre per tasques de manteniment

L’equipament de Palau amplia excepcionalment l’horari entre setmana i els usuaris també podran fer ús de les instal·lacions de la Devesa

Una imatge d’arxiu de la Piscina Municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla.

Una imatge d’arxiu de la Piscina Municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla. / Ajuntament de Girona

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

La Piscina Municipal de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla estarà tancada fins al 16 de setembre, inclòs, per dur-hi a terme les tasques anuals de manteniment. L’equipament va deixar de prestar servei el 31 d’agost i la previsió és que torni a obrir un cop finalitzin aquests treballs. Per facilitar alternatives als usuaris durant aquest període, l’Ajuntament ha decidit ampliar excepcionalment l’horari de la Piscina Municipal de Palau. Fins al 16 de setembre, l’equipament obrirà de dilluns a divendres de 7 a 22 h, una hora abans del que és habitual. Els caps de setmana mantindrà els horaris regulars: els dissabtes funcionarà de 9 a 20 h i els diumenges, de 10 a 14 h.

La instal·lació de Palau, però, no obrirà l’11 de setembre, coincidint amb la Diada de Catalunya. La resta de dies laborables mantindrà l’ampliació prevista mentre duri l’aturada de la piscina de Santa Eugènia – Can Gibert del Pla. Els usuaris també poden optar per les piscines municipals de la Devesa, tot i que en aquest cas l’alternativa estarà disponible durant menys dies. Des de l’1 i fins a l’11 de setembre, les instal·lacions obren de dilluns a diumenge, de 10 a 18 h. Posteriorment finalitzarà la temporada d’estiu d’aquest equipament.

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