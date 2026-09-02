La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
Una concentració antifeixista i una mobilització en suport a la ciutat autònoma apleguen centenars de persones davant l’Ajuntament
La plaça del Vi de Girona ha quedat dividida aquest vespre entre dues concentracions de signe oposat arran de la situació a Ceuta. A un costat s’ha concentrat la protesta antifeixista, convocada a partir de les set de la tarda, i a l’altre, una hora més tard, ha començat una mobilització en suport a la ciutat autònoma. Els Mossos d’Esquadra han desplegat furgonetes i tanques al mig de la plaça per separar els dos grups i reduir al màxim el contacte visual i directe entre els participants.
La Coordinadora Antifeixista Gironina ha desplegat una pancarta amb el lema «Fem front a Girona al feixisme a Ceuta». Entre els col·lectius participants hi havia Girona Acull, i els convocants han defensat que no volien «restar en silenci davant els discursos que assenyalen les persones migrants». «Alguns parlen d’invasió, nosaltres no. Nosaltres parlem de persones que han arriscat la seva vida per un projecte millor de vida», han expressat els organitzadors. També han reivindicat que «migrar no és un delicte» i que els drets humans «no depenen del lloc on has nascut ni de la frontera que has travessat».
Dues concentracions separades pels Mossos
A les vuit del vespre ha començat la concentració en suport a Ceuta davant de l’Ajuntament. Entre els participants hi havia representants i simpatitzants del PP i Vox, a més de persones que s’hi han sumat a títol particular. El PP de Catalunya havia fet una crida a concentrar-se davant dels ajuntaments catalans per mostrar la seva solidaritat amb els ceutins. Amb l’inici d’aquesta segona mobilització, els dos costats de la plaça presentaven una afluència força similar. Entre els participants de la concentració de suport a Ceuta s’han sentit crits de «Yo soy español, español, español» i «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».
Durant les dues convocatòries, el dispositiu policial ha mantingut els manifestants físicament separats, amb les furgonetes policials i les tanques formant una barrera al centre de la plaça per evitar que els dos grups s’apropessin.
El candidat del PP a l’alcaldia de Girona, Daniel Ruiz, ha explicat que havien acudit a la plaça per «donar suport» a Ceuta i «defensar la sobirania nacional i la nostra integritat territorial», que considera que s’ha vist amenaçada per una «invasió per part del Marroc». També ha carregat contra el govern espanyol i ha criticat l’absència del PSC i de Sílvia Paneque.
Preguntat precisament per la imatge d’una plaça dividida, Ruiz ha assegurat que no l’entenia. «Si aquí venim a defensar la integritat territorial d’Espanya i venim a donar suport a Ceuta, no entenc què fan aquí banderes palestines i estelades», ha afirmat. «No entenc com algú pot estar en contra de la defensa de la integritat territorial d’un país i com pot estar en contra del poble de Ceuta», ha afegit.
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