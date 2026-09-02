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Vandalitzen els panys de dos ateneus de Girona: «L’extrema dreta no ens aturarà»

El 24 de Juny i el Salvadora Catà asseguren que han trobat silicona als panys de les seus i diversos adhesius d’Aliança Catalana

Els actes vandàlics denunciats pels ateneus

Els actes vandàlics denunciats pels ateneus / @Ateneu24dejuny

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Tony Di Marino

Tony Di Marino

Girona

Els ateneus 24 de Juny i Popular Salvadora Catà de Girona han denunciat haver estat víctimes d’un acte vandàlic durant la nit. Segons han explicat aquest dimarts en un comunicat difós a través de les xarxes socials, els panys de les seus han aparegut bloquejats amb silicona, amb l’objectiu, segons sostenen, d’impedir el desenvolupament de les seves activitats quotidianes.Les dues entitats atribueixen els fets a membres de l’extrema dreta, tot i que no concreten l’autoria. «Aquesta nit hem tornat a ser l’objectiu de la intolerància», asseguren en el comunicat.

A les imatges compartides pels mateixos ateneus a les xarxes socials es pot observar material introduït a l’interior d’un dels panys. En una de les fotografies també apareixen, al costat de la porta, diversos adhesius d’Aliança Catalana, un dels quals amb el lema «A Catalunya, en català!». A la mateixa zona hi ha altres cartells de caràcter polític i social.

«No és un fet aïllat»

El 24 de Juny i el Salvadora Catà consideren que l’acció té una motivació política i sostenen que «no és un fet aïllat». «És un assenyalament polític feixista en tota regla», afirmen. En el mateix comunicat, asseguren que els ataquen perquè són «espais de llibertat, pensament crític i organització popular a Girona».Les dues entitats adverteixen que els fets no faran que aturin la seva activitat. «La nostra resposta és clara: no farem ni un pas enrere», remarquen en el text.

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Finalment, el 24 de Juny i el Salvadora Catà fan una crida a la «Girona antifeixista, solidària i compromesa» perquè respongui «de manera col·lectiva». «Davant les seves amenaces, la nostra unitat», conclouen en el comunicat difós a les xarxes socials.

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